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Все формы воды: 15 минималистичных снимков Байкала

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© Photo : Unsplash / Irina Shishkina
Девушка лежит на льду замерзшего Байкала.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/05/31562114.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200906/31563008/vse-formy-vody-15-minimalistichnykh-snimkov-baykala.html

Самое глубокое в мире, озеро Байкал по праву занимает достойное место в списке природных чудес России. Фотолента Sputnik раскрывает нюансы уникальной красоты этой водной жемчужины Евразии.

Завораживающее своей первозданной природой и загадочностью озеро находится практически в самом центре Азии на границе Бурятии и Иркутской области, сочетая в себе суровую красоту Сибири с таинственным очарованием Дальнего Востока.

© Sputnik / Vladimir Smirnov
Просто космос: невероятно красивые виды озера Байкал
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Байкал — самое глубокое и, возможно, самое древнее озеро в мире, ему около 25 миллионов лет. Оно хранит почти четверть мировых запасов пресной воды, причем чистейшей и прозрачной. Ширина озера в различных его местах колеблется от 24 до 79 километров, а водная гладь протянулась на 620 километров с северо-востока на юго-запад..

Озеро является самым глубоким в мире: зеркало Байкала расположено на 453 метра выше уровня Мирового океана, а его дно почти на 1170 метров ниже.

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Теги:
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