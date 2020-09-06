Все формы воды: 15 минималистичных снимков Байкала

Самое глубокое в мире, озеро Байкал по праву занимает достойное место в списке природных чудес России. Фотолента Sputnik раскрывает нюансы уникальной красоты этой водной жемчужины Евразии.

Завораживающее своей первозданной природой и загадочностью озеро находится практически в самом центре Азии на границе Бурятии и Иркутской области, сочетая в себе суровую красоту Сибири с таинственным очарованием Дальнего Востока.

Байкал — самое глубокое и, возможно, самое древнее озеро в мире, ему около 25 миллионов лет. Оно хранит почти четверть мировых запасов пресной воды, причем чистейшей и прозрачной. Ширина озера в различных его местах колеблется от 24 до 79 километров, а водная гладь протянулась на 620 километров с северо-востока на юго-запад..

Озеро является самым глубоким в мире: зеркало Байкала расположено на 453 метра выше уровня Мирового океана, а его дно почти на 1170 метров ниже.

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