Маски или шоу? Как превратить досадную необходимость в способ самовыражения

Новые времена - новые тренды. Люди стремятся индивидуализировать, сделать особенным, красивыми или просто прикольным любой предмет повседневного обихода.

Пандемия заставила нас носить маски, но никто не сказал, что мы все должны выглядеть одинаково, как стая студентов-медиков только что вышедших из операционной.

Человеческая фантазия включилась на полную катушку, заработала и техническая мысль, и творческая.

А поскольку дизайнеров - профессиональных и доморощенных - миллиарды, то и разнообразие получилось небывалое.

Мировые дома "от кутюр" от такого коллективного творчества пришли в оторопь, но потом быстро поняли, что к движению стоит примкнуть, а по возможности и возглавить его.

И уж во всяком случае - учесть постоянно накапливающийся креативный опыт широких масс борющихся с коронавирусом.

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