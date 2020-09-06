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Маски или шоу? Как превратить досадную необходимость в способ самовыражения

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© Sputnik / Ilia Naymushin
Директор парка флоры и фауны "Роев ручей" Андрей Горбань в "фирменном" защитном снаряжении.
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Sputnik Молдова
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Новые времена - новые тренды. Люди стремятся индивидуализировать, сделать особенным, красивыми или просто прикольным любой предмет повседневного обихода.

Пандемия заставила нас носить маски, но никто не сказал, что мы все должны выглядеть одинаково, как стая студентов-медиков только что вышедших из операционной.

Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде носит золотую защитную маску на фоне распространения коронавируса.
© REUTERS / STRINGER
Пускай маска весит два с половиной килограмма, зато она - из чистого золота

Человеческая фантазия включилась на полную катушку, заработала и техническая мысль, и творческая. 

А поскольку дизайнеров - профессиональных и доморощенных - миллиарды, то и разнообразие получилось небывалое.

Мировые дома "от кутюр" от такого коллективного творчества пришли в оторопь, но потом быстро поняли, что к движению стоит примкнуть, а по возможности и возглавить его.

И уж во всяком случае - учесть постоянно накапливающийся креативный опыт широких масс борющихся с коронавирусом.

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