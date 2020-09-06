Маски или шоу? Как превратить досадную необходимость в способ самовыражения

Пандемия заставила нас носить маски, но никто не сказал, что мы все должны выглядеть одинаково, как стая студентов-медиков только что вышедших из операционной.
Человеческая фантазия включилась на полную катушку, заработала и техническая мысль, и творческая.
А поскольку дизайнеров - профессиональных и доморощенных - миллиарды, то и разнообразие получилось небывалое.
Мировые дома "от кутюр" от такого коллективного творчества пришли в оторопь, но потом быстро поняли, что к движению стоит примкнуть, а по возможности и возглавить его.
И уж во всяком случае - учесть постоянно накапливающийся креативный опыт широких масс борющихся с коронавирусом.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>