Задержания и сопротивления: акция протеста в Минске - фото

В ходе мирных акций, прокатившихся по всей республике Беларусь в минувший вторник, задержали более 120 человек, такую цифру озвучили в пресс-службе МВД.

По оценкам ведомства, накануне по всей Беларуси прошли 10 протестных акций, при этом общее количество их участников не превысило 500 человек. не обошлось без задержаний, отмечает Sputnik Беларусь.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержан 121 гражданин. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 106 человек", - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что большинство белорусов проголосовало за Светлану Тихановскую, а официальные результаты были сфальсифицированы.

В первые дни протестные акции подавлялись силовиками. В отношении протестующих, несогласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили применять силовые методы.