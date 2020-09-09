19:23 09 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.61
  • RUB0.22
  • RON4.04
  • UAH0.60
Поиск
Фото

Десять очагов пожара: что осталось от крупнейшего лагеря мигрантов в Греции

Получить короткую ссылку
56 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© AFP 2020 / Manolis Lagoutaris
Полыхающий лагерь беженцев Мория на северо-востоке Эгейского острова Лесбос, Греция.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/09/31607415.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200909/31608091/desyat-ochagov-pozhara-chto-ostalos-ot-krupneyshego-lagerya-migrantov-v-getsii.html

В Греции на острове Лесбос сгорел крупнейший лагерь мигрантов Мория. Для борьбы с огнем было задействовано 10 спецмашин и 25 пожарных.

Ночь с 8 на 9 сентября стала по-настоящему страшной для жителей крупнейшего лагеря мигрантов и беженцев Мория на острове Лесбос. Репортаж о произошедшем передал греческий общественный телеканал ERT. 

"Ночь на Лесбосе прошла чрезвычайно тяжело, несколько огненных фронтов вспыхнули одновременно как по периметру лагеря Мория, так и в лесных районах Ватуса и Антисса муниципалитета Западного Лесбоса. По имеющейся информации, пожары возникли почти одновременно, ситуация ухудшилась из-за очень сильных ветров", - сообщило телевидение.

Как отмечается, лагерь, ранее закрытый на карантин из-за коронавируса, вынуждены были покинуть тысячи мигрантов.  

"Большое количество беженцев и мигрантов укрылись в окрестных поместьях и горах. Многие отправились в город. Большой отряд полиции оцепил этот район", - транслировал телеканал.

Руководитель пожарной службы сообщил, что одновременных очагов возгорания, по свидетельским показаниям, было десять. Пожар вспыхнул после сообщений о том, что у 35 человек тесты оказались положительными на коронавирус и что они должны быть изолированы вместе с членами их семей и теми, кто был идентифицирован как их контакты.

Греция: подкрепление сил безопасности прибывает после попытки беженцев прорваться из Турции
© Ruptly
Кошмар на границе Греции: мигранты хотят прорваться

Губернатор провинции Северного Эгейского моря Костас Мутзурис сообщил, что некоторые люди пытались выбраться из лагеря поздно ночью и уйти в сторону гор, полагая, что таким образом они смогут избежать опасности коронавируса. Это спровоцировало беспорядки.

Лагерь Мория на востоке острова Лесбос, центр приема и идентификации мигрантов и беженцев с турецкого побережья, рассчитан на немногим более двух тысяч человек, хотя размещалось там практически в шесть раз больше.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Пойсик: чем грозят экономике вернувшиеся домой мигранты


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарище на месте лагеря беженцев Мория на греческом острове Лесбос.
Десять очагов пожара: что осталось от крупнейшего лагеря мигрантов в Греции
Вакцину Спутник V выпустили в гражданский оборот. Кого привьют первыми?
Вакцину "Спутник V" выпустили в гражданский оборот. Кого привьют первыми?
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться