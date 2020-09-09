Десять очагов пожара: что осталось от крупнейшего лагеря мигрантов в Греции

В Греции на острове Лесбос сгорел крупнейший лагерь мигрантов Мория. Для борьбы с огнем было задействовано 10 спецмашин и 25 пожарных.

Ночь с 8 на 9 сентября стала по-настоящему страшной для жителей крупнейшего лагеря мигрантов и беженцев Мория на острове Лесбос. Репортаж о произошедшем передал греческий общественный телеканал ERT.

"Ночь на Лесбосе прошла чрезвычайно тяжело, несколько огненных фронтов вспыхнули одновременно как по периметру лагеря Мория, так и в лесных районах Ватуса и Антисса муниципалитета Западного Лесбоса. По имеющейся информации, пожары возникли почти одновременно, ситуация ухудшилась из-за очень сильных ветров", - сообщило телевидение.

Как отмечается, лагерь, ранее закрытый на карантин из-за коронавируса, вынуждены были покинуть тысячи мигрантов.

"Большое количество беженцев и мигрантов укрылись в окрестных поместьях и горах. Многие отправились в город. Большой отряд полиции оцепил этот район", - транслировал телеканал.

Руководитель пожарной службы сообщил, что одновременных очагов возгорания, по свидетельским показаниям, было десять. Пожар вспыхнул после сообщений о том, что у 35 человек тесты оказались положительными на коронавирус и что они должны быть изолированы вместе с членами их семей и теми, кто был идентифицирован как их контакты.

Губернатор провинции Северного Эгейского моря Костас Мутзурис сообщил, что некоторые люди пытались выбраться из лагеря поздно ночью и уйти в сторону гор, полагая, что таким образом они смогут избежать опасности коронавируса. Это спровоцировало беспорядки.

Лагерь Мория на востоке острова Лесбос, центр приема и идентификации мигрантов и беженцев с турецкого побережья, рассчитан на немногим более двух тысяч человек, хотя размещалось там практически в шесть раз больше.

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