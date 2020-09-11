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Сложились, будто карточные домики: теракты 11 сентября 2001 года в фотографиях

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© AP Photo / Will Morris
Поврежденный во время теракта автомобиль.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/0b/31629164.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200911/31630234.html

Эти события потрясли весь мир: ровно 19 лет назад в США произошла трагедия, которая жива в памяти людей по сей день. В нашей подборке - фотофакты того страшного дня.

Жизни 2 977 человек, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских, унес теракт 11 сентября 2001 года. Четыре захваченных пассажирских авиалайнера смертники направили на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и министерства обороны США в Вашингтоне - Пентагона. В башнях располагались офисы более четырех сотен компаний, в которых работали не менее тридцати тысяч человек.

© AP Photo / Amy Sancetta
Создатель кишиневской "Президентуры" погиб в США 11 сентября 2001 года

Своих целей достигли не все самолеты. Четвертый угнанный лайнер рухнул в штате Пенсильвания, недалеко от города Шанксвилл.

В терактах 11 сентября 2001 года погибли граждане Соединенных Штатов и еще 92 стран мира. В Нью-Йорке жертвами атаки стали 2 753 человека, в Пентагоне – 184 человека, 40 человек разбились в Пенсильвании.

Погибшими при терактах также числятся 19 террористов, 15 из них были гражданами Саудовской Аравии, двое – Объединенных Арабских Эмиратов, один – Египта и один – Ливана.

На месте, где когда-то стояли башни-близнецы, сейчас открыт Национальный мемориал и музей, посвященный событиям 11 сентября. На бронзовых парапетах в небольшом парке, где высажены сотни деревьев, выгравированы имена погибших. 

Ежегодно в день 11 сентября небо над Нью-Йорком освещают два вертикально направленных параллельных луча - в память о погибших в терактах.  

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