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Гекконы, наводения, Трамп: самые яркие фото минувшей недели

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© AFP 2020 / Tiziana Fabi
Итальянская модель Elisa De Panicis позирует на красной дорожке 77-го Венецианского международного кинофестиваля. Мероприятие открылось 2 сентября и стало первым крупным кинофорумом, который проходит офлайн после начала пандемии коронавируса.
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Sputnik Молдова
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Неделя с 5 по 11 сентября, какой она выдалась - в объективе фотокамер самых ярких и интересных мировых репортеров.

Прошедшая семидневка стала не столько яркой, сколько пестрой. В "коллективном портрете" нашлось место и членам одной из самых жестоких банд в Северной Америке, и длинноногим моделям, которые дефилировали по красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

За эту неделю президент Белоруссии Александр Лукашенко успел два часа пообщаться с российскими журналистами. А Калифорнию снова охватили пожары. В Западной Африке ливни вызвали наводнения, погибли люди. В Лондоне сторонники журналиста, основателя WikiLeaks вышли на пикет, потому что переживают за его судьбу: сейчас проходят судебные слушания по делу, в котором он фигурирует. 

Фотолента, как и лента новостей, не может обойти вниманием американского президента. Дональд Трамп находится в разгаре предвыборной гонки, поэтому его сторонники появляются на публике в настолько экстравагантном виде, насколько это вообще позволяет ситуация. 

Шолданештский каньон.
© Photo : Facebook / Dima Wom
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Между тем в Индии полным ходом идет сбор водяных лилий. Эти цветы пользуются большим спросом, так что торговцы не зевают и стараются по-максимуму удовлетворить спрос. 

В Бангкоке стартовала выставка, посвященная домашним животным, в том числе тем, что содержатся в террариумах. В Таиланде такие экзотические виды очень популярны, так что выставка имеет успех.

Все эти события подобны большому пестрому ковру, рассматривать который можно часами.

В нашей фотоподборке - все, чем запомнилась уходящая неделя. Смотрим и удивляемся!

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