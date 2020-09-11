Гекконы, наводения, Трамп: самые яркие фото минувшей недели

Неделя с 5 по 11 сентября, какой она выдалась - в объективе фотокамер самых ярких и интересных мировых репортеров.

Прошедшая семидневка стала не столько яркой, сколько пестрой. В "коллективном портрете" нашлось место и членам одной из самых жестоких банд в Северной Америке, и длинноногим моделям, которые дефилировали по красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

За эту неделю президент Белоруссии Александр Лукашенко успел два часа пообщаться с российскими журналистами. А Калифорнию снова охватили пожары. В Западной Африке ливни вызвали наводнения, погибли люди. В Лондоне сторонники журналиста, основателя WikiLeaks вышли на пикет, потому что переживают за его судьбу: сейчас проходят судебные слушания по делу, в котором он фигурирует.

Фотолента, как и лента новостей, не может обойти вниманием американского президента. Дональд Трамп находится в разгаре предвыборной гонки, поэтому его сторонники появляются на публике в настолько экстравагантном виде, насколько это вообще позволяет ситуация.

Между тем в Индии полным ходом идет сбор водяных лилий. Эти цветы пользуются большим спросом, так что торговцы не зевают и стараются по-максимуму удовлетворить спрос.

В Бангкоке стартовала выставка, посвященная домашним животным, в том числе тем, что содержатся в террариумах. В Таиланде такие экзотические виды очень популярны, так что выставка имеет успех.

Все эти события подобны большому пестрому ковру, рассматривать который можно часами.

В нашей фотоподборке - все, чем запомнилась уходящая неделя. Смотрим и удивляемся!

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova