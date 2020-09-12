Фотоподборка самых ярких событий недели: чем жила Молдова 7 дней

На уходящей неделе в Молдове состоялись значимые для страны и ее столицы события, фотообъектив корреспондентов Sputnik Молдова зафиксировал многие из них. День работника таможенной службы, история "Молдова фильм", регистрация кандидатов на президентских выборах, учеба во время пандемии и многое другое - в нашей фотоподборке.

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