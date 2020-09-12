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Фотоподборка самых ярких событий недели: чем жила Молдова 7 дней

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© Sputnik / Mihai Caraus.
День работника таможенной службы ежегодно отмечается в Молдове 4 сентября.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200912/31643348/samye-yarkie-foto-nedeli-chem-zhila-moldova.html

Sputnik Молдова предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные нашим корреспондентом за прошедшие дни.

На уходящей неделе в Молдове состоялись значимые для страны и ее столицы события, фотообъектив корреспондентов Sputnik Молдова зафиксировал многие из них. День работника таможенной службы, история "Молдова фильм", регистрация кандидатов на президентских выборах, учеба во время пандемии и многое другое - в нашей фотоподборке.

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Фотоподборка самых ярких событий недели: чем жила Молдова 7 дней
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