Днестр в фотографиях Sputnik: в каком состоянии находится река

Река Днестр не только источник питьевой воды, но и излюбленное место для рыбаков и просто отдыхающих. Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова живописные виды реки.

Днестр - одна из двух главных водных артерий Молдовы. Эта река обеспечивает питьевой водой многие населенных пункты страны, в том числе и столицу – Кишинев. Помимо всего это Днестр является источником для орошения сельскохозяйственных участков. А еще эта река - популярное место отдыха. На живописные берега стягиваются любители пляжного отдыха и рыбаки.

В этом году республика столкнулась с беспрецедентной засухой. Отсутствие осадков, испарение и неправильное управление ландшафтами на территории Молдовы, и вот – одна из главных рек страны мелеет. Впрочем, весь этот букет проблем коснулся не только Днестра, но и малые реки и водоемы республики.

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