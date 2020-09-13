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Днестр в фотографиях Sputnik: в каком состоянии находится река

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Тема:
Узнай Молдову! (376)
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  • Днестр - одна главных водных артерий Молдовы.
  • Эта река обеспечивает питьевой водой многие населенных пункты страны.
  • А еще Днестр - популярное место отдыха любителей пляжного отдыха и рыбаков.
  • Помимо всего Днестр является источником для орошения сельскохозяйственных участков.
  • Живописный вид завораживают.
  • Однако из-за беспрецедентной засухи этого года Днестр начал мелеть.
  • Экологи утверждают, что те дожди, которые ожидаются в стране в ближайшее время, довольно маленькие по объему, и существенно не решат проблему Днестра.
  • Ситуацию могут исправить затяжные дожди, которые способны повысить уровень воды в реке и насытить почву.
  • Экологи предполагают, что такие климатические катаклизмы, с которыми страна столкнулась в этом году, со временем будут более частыми. Так что вполне возможно, что уже в следующем году засуха снова настигнет республику.
  • Специалисты бьют тревогу и давно призывают власти обратить внимание на проблемы водоемов республики.
  • По берегам Днестра можно понять, как менялся уровень воды в реке.
  • Отдыхающих можно увидеть по всей долине реки.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Днестр - одна главных водных артерий Молдовы.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/02/31517297.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200913/31384880/udivitelnaya-moldova-dnestr-nistru-photo-sputnik-sostoyanie-reka.html

Река Днестр не только источник питьевой воды, но и излюбленное место для рыбаков и просто отдыхающих. Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова живописные виды реки.

Днестр - одна из двух главных водных артерий Молдовы. Эта река обеспечивает питьевой водой многие населенных пункты страны, в том числе и столицу – Кишинев. Помимо всего это Днестр является источником для орошения сельскохозяйственных участков. А еще эта река - популярное место отдыха. На живописные берега стягиваются любители пляжного отдыха и рыбаки.

В этом году республика столкнулась с беспрецедентной засухой. Отсутствие осадков, испарение и неправильное управление ландшафтами на территории Молдовы, и вот – одна из главных рек страны мелеет. Впрочем, весь этот букет проблем коснулся не только Днестра, но и малые реки и водоемы республики.

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Тема:
Узнай Молдову! (376)

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