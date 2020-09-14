Один день из жизни ученика в условиях пандемии - фото

С начала осени в Молдове возобновился образовательный процесс в школах. Как проходит обучение на фоне пандемии COVID-19 – смотрите в фотоленте Sputnik.

В этом году возобновление занятий в образовательных учреждениях Молдовы стало особенным: коронавирус внес коррективы в учебный процесс. На входе ученикам замеряют температуру, а классы обеспечены дезинфицирующим средством, мылом и защитными масками. Дети сидят за партами по одному, с соблюдением минимальной дистанции 1,5 метра.

Между тем в Молдове из-за случаев заражения COVID-19 среди учеников и учителей остаются на карантине 12 школ и 60 классов. На самоизоляции находятся 269 учителей, у 160 из них подтвержден диагноз – коронавирус нового типа.

Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, Минобразования не планирует централизованно вводить дистанционное обучение в молдавских школах.

Напомним, 1 сентября из 1252 школ физически не открылись 19, из которых 11 находились в карантине. Все открывшиеся школы должны были выбрать одну из семи моделей организации занятий, предложенных Министерством образования.

Среди них стопроцентное присутствие учеников в образовательных учреждениях, комбинированное обучение (определенные дни в классе, а другие дистанционно), обучение по неделям, а также дистанционное образование для тех школ, в которых выявлены очаги заражения COVID-19.

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