Один день из жизни ученика в условиях пандемии - фото

В этом году возобновление занятий в образовательных учреждениях Молдовы стало особенным: коронавирус внес коррективы в учебный процесс. На входе ученикам замеряют температуру, а классы обеспечены дезинфицирующим средством, мылом и защитными масками. Дети сидят за партами по одному, с соблюдением минимальной дистанции 1,5 метра.
Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, Минобразования не планирует централизованно вводить дистанционное обучение в молдавских школах.
Напомним, 1 сентября из 1252 школ физически не открылись 19, из которых 11 находились в карантине. Все открывшиеся школы должны были выбрать одну из семи моделей организации занятий, предложенных Министерством образования.
Среди них стопроцентное присутствие учеников в образовательных учреждениях, комбинированное обучение (определенные дни в классе, а другие дистанционно), обучение по неделям, а также дистанционное образование для тех школ, в которых выявлены очаги заражения COVID-19.
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