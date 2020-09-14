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Один день из жизни ученика в условиях пандемии - фото

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  • Один день ученика в пандемии
  • Один день ученика в пандемии
  • Один день ученика в пандемии
  • Один день ученика в пандемии
  • Один день ученика в пандемии
  • Один день ученика в пандемии
  • Один день ученика в пандемии
  • Один день ученика в пандемии
  • Один день ученика в пандемии
  • Один день ученика в пандемии
  • Один день ученика в пандемии
© Sputnik / Mihai Caraus.
В Молдове 1 сентября из 1252 школ физически не открылись только 19, из которых 11 находятся в карантине.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/0b/31642166.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200914/31642893/odin-den-uchenika-v-pandemii---foto.html

С начала осени в Молдове возобновился образовательный процесс в школах. Как проходит обучение на фоне пандемии COVID-19 – смотрите в фотоленте Sputnik.

В этом году возобновление занятий в образовательных учреждениях Молдовы стало особенным: коронавирус внес коррективы в учебный процесс. На входе ученикам замеряют температуру, а классы обеспечены дезинфицирующим средством, мылом и защитными масками. Дети сидят за партами по одному, с соблюдением минимальной дистанции 1,5 метра. 

Обучение во время пандемии
© Sputnik / Виталий Аньков
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Между тем в Молдове из-за случаев заражения COVID-19 среди учеников и учителей остаются на карантине 12 школ и 60 классов. На самоизоляции находятся 269 учителей, у 160 из них подтвержден диагноз – коронавирус нового типа.

Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, Минобразования не планирует централизованно вводить дистанционное обучение в молдавских школах.

Напомним, 1 сентября из 1252 школ физически не открылись 19, из которых 11 находились в карантине. Все открывшиеся школы должны были выбрать одну из семи моделей организации занятий, предложенных Министерством образования.

Среди них стопроцентное присутствие учеников в образовательных учреждениях, комбинированное обучение (определенные дни в классе, а другие дистанционно), обучение по неделям, а также дистанционное образование для тех школ, в которых выявлены очаги заражения COVID-19.

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