"Ночной кошмар" США: Россия и Китай в Арктике - фото

Сотрудничество Китая с Россией в регионе и полученный страной статус обозревателя в Арктическом совете свидетельствует о стремлении Поднебесной "стать важным игроком в "относительно эксклюзивной" игре", отмечает Майкл Лайонс.

"Противостояние в Арктике такому противнику, как Россия, влечет за собой целый ряд вызовов, однако перспектива совместного российско-китайского вызова интересам Соединенных Штатов в Арктике — это потенциальный техно-триллер и ночной кошмар, противостоять которому Америка совершенно не готова", — подчеркивает он в своей статье для The National Interest.

Автор замечает, что Арктика уже стала площадкой соперничества между крупными мировыми державами. По его мнению, изменение климата в регионе открыло ранее недоступные экономические возможности, так что стремление доминировать на этой территории растет. Однако США, пишет Лайонс, сильно отстают от своих конкурентов. И в распоряжении Береговой охраны США, и у Китая - всего два ледокола, напоминает журналист. В то время как флот России располагает примерно четырьмя десятками таких судов. А через 15 лет, к 2035 году, атомных ледоколов у РФ будет еще на 13 больше.

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