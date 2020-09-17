Фото: Орегонский апокалипсис - штат страдает от природных пожаров

В американском штате Орегон уже неделю бушуют сильнейшие лесные пожары. В нескольких округах объявлена чрезвычайная ситуация.

Пожар получил название Альмеда и стал настоящим бедствием: более полумиллиона жителей Орегона были вынуждены покинуть жилища, не менее двух десятков человек погибли, пропавшими без вести числятся еще около 20.

Глава Белого дома объявил в штате режим чрезвычайного положения. Это означает, среди прочего, что федеральные власти могут помочь с временным размещением пострадавших и эвакуированных, ремонтом домов, кредитами на их восстановление.

Высказывались предположения, что за возникновение очагов возгораний ответственны экстремисты. Однако подтверждений этому Федеральное бюро расследований не нашло.

Дым от пожаров резко снижает качество воздуха, опасный уровень загрязненности отмечается не только в Орегоне, но и в других штатах. По последним данным, площадь пожаров превышает триста тысяч гектаров.

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