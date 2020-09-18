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Фото: засуха 2020 - в Молдове пересыхают реки и озера

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  • Засуха
  • Уровень воды в реках ниже допустимого минимума.
  • Засуха
  • Засуха
  • Засуха
  • Засуха
  • Засуха
© Sputnik / Mihai Caraus.
Из-за отсутствия осадков в Молдове пересыхают малые реки и озера.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/10/31697357.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200918/31697777/foto-zasukha-2020-moldova-peresykhayut-reki-i-ozera.html

В Молдове из-за длительного отсутствия осадков пересыхают реки и озера, оставляя после себя воистину постапокалиптичный пейзаж.

Молдова занимает 134 место из 174 в рейтинге стран по объему возобновляемых водных ресурсов. Наша страна в этом рейтинге находится между Алжиром и Мавританией - сcтранами, расположенными в африканской пустыне Сахара.

В 2020 году в Молдове из-за сильной засухи и длительного отсутствия осадков пересыхают озера и реки. Произвольное обустройство озер и бездумное водопользование, вырубка лесов и загрязнение почв только усугубляют проблему. По словам экологов, если не изменить отношение к водопользованию уже сейчас, то в ближайшие годы с гидрологической карты страны начнут навсегда исчезать реки и озера.

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