Фото: засуха 2020 - в Молдове пересыхают реки и озера

В Молдове из-за длительного отсутствия осадков пересыхают реки и озера, оставляя после себя воистину постапокалиптичный пейзаж.

Молдова занимает 134 место из 174 в рейтинге стран по объему возобновляемых водных ресурсов. Наша страна в этом рейтинге находится между Алжиром и Мавританией - сcтранами, расположенными в африканской пустыне Сахара.

В 2020 году в Молдове из-за сильной засухи и длительного отсутствия осадков пересыхают озера и реки. Произвольное обустройство озер и бездумное водопользование, вырубка лесов и загрязнение почв только усугубляют проблему. По словам экологов, если не изменить отношение к водопользованию уже сейчас, то в ближайшие годы с гидрологической карты страны начнут навсегда исчезать реки и озера.

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