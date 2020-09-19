Фото: призвание к небу - как живут и трудятся работники авиации

Для кого-то небо – это мечта, а для кого-то – будни и тяжелая ответственная работа. Ко Дню гражданской авиации смотрите фотоленту Sputnik о том, как живут представители одной из самых опасных профессий в мире.

Они проводят больше времени в воздухе, чем на земле. В образах пилота и стюарда, несомненно, много романтического, но в то же время на их плечи ложится огромная ответственность – обеспечить безопасное передвижение людей.

Все это предполагает не только высочайший профессионализм, но и определенную смелость, а также искреннюю заботу о пассажирах. На кону – сотни человеческих жизней, а цена ошибки может быть слишком высока.

В условиях пандемии труд пилотов и бортпроводников становится еще сложнее, ведь им необходимо носить средства защиты и соблюдать противоэпидемические меры.

О героической и самоотверженной работе всех тех, кто задействован в авиации, – в фотоленте Sputnik Молдова.

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