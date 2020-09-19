16:43 19 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.04
  • UAH0.59
Поиск
Фото

Фото: призвание к небу - как живут и трудятся работники авиации

Получить короткую ссылку
30 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Air Moldova
  • Работа на высоте
  • Работа на высоте
  • Работа на высоте
  • Работа на высоте
  • Работа на высоте
  • Работа на высоте
  • Работа на высоте
  • Работа на высоте
  • Работа на высоте
  • Работа на высоте
  • Air Moldova
  • Работа на высоте
  • Plane spotting 2014
© Sputnik / Rodion Proca
Самолет приземлился в аэропорту Кишинева на закате солнца.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/12/31720990.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200919/31723129/foto-rabota-na-vysote-mezhdu-riskom-i-prizvaniem-k-nebu.html

Для кого-то небо – это мечта, а для кого-то – будни и тяжелая ответственная работа. Ко Дню гражданской авиации смотрите фотоленту Sputnik о том, как живут представители одной из самых опасных профессий в мире.

Они проводят больше времени в воздухе, чем на земле. В образах пилота и стюарда, несомненно, много романтического, но в то же время на их плечи ложится огромная ответственность – обеспечить безопасное передвижение людей.

Аэропорт
© Sputnik / Rodion Proca
Важно знать: пароли от Wi-Fi во всех аэропортах мира
Все это предполагает не только высочайший профессионализм, но и определенную смелость, а также искреннюю заботу о пассажирах. На кону – сотни человеческих жизней, а цена ошибки может быть слишком высока.

В условиях пандемии труд пилотов и бортпроводников становится еще сложнее, ведь им необходимо носить средства защиты и соблюдать противоэпидемические меры.

О героической и самоотверженной работе всех тех, кто задействован в авиации, – в фотоленте Sputnik Молдова.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео: улетная профессия - будни молдавских пилотов и стюардесс
Молдавская стюардесса о том, как спасают пассажиров, которым становится плохо
Молдавская стюардесса рассказала о том, как усмиряют пьяных пассажиров


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Высохшие озера в Молдове встречаются все чаще и чаще
Фото: засуха 2020 - в Молдове пересыхают реки и озера
Вопреки давлению: достроят ли Россия и Европа “Северный поток – 2”
Вопреки давлению: достроят ли Россия и Европа “Северный поток – 2” - видео
Торговые связи Молдовы.
Коммерческие связи Молдовы: с кем торгуем, что продаем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться