Фото: призвание к небу - как живут и трудятся работники авиации

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Кэтэлина Черней. Sputnik Молдова
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Для кого-то небо – это мечта, а для кого-то – будни и тяжелая ответственная работа. Ко Дню гражданской авиации смотрите фотоленту Sputnik о том, как живут представители одной из самых опасных профессий в мире.
Они проводят больше времени в воздухе, чем на земле. В образах пилота и стюарда, несомненно, много романтического, но в то же время на их плечи ложится огромная ответственность – обеспечить безопасное передвижение людей.
Все это предполагает не только высочайший профессионализм, но и определенную смелость, а также искреннюю заботу о пассажирах. На кону – сотни человеческих жизней, а цена ошибки может быть слишком высока.
В условиях пандемии труд пилотов и бортпроводников становится еще сложнее, ведь им необходимо носить средства защиты и соблюдать противоэпидемические меры.
О героической и самоотверженной работе всех тех, кто задействован в авиации, – в фотоленте Sputnik Молдова.
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