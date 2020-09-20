Фото: дипломаты приняли участие в сборе винограда в Гагаузии

По уже сложившейся традиции каждый год иностранные дипломаты, аккредитованные в Молдове, прибывают в Гагаузию для участия в сборе винограда. На этот раз праздник был организован на одной из плантаций вблизи Комрата. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошло событие.

Под теплым осенним солнцем иностранные послы и дипломаты собирали виноград и узнавали секреты виноградарства и производства вина в Молдове. А чтобы процесс сбора урожая проходил веселее, импровизированный оркестр играл зажигательные мотивы гагаузской народной музыки.

Всех гостей встречала башкан Гагаузской автономии Ирина Влах.

"Гагаузия особенно красива в осеннюю пору. Мы искренне рады, что вы прибыли к нам, чтобы разделить нашу радость и гордость за выращенный урожай", - заявила она.

Вынужденным новшеством мероприятия стали строгие меры санитарной безопасности: дипломаты работали в масках и перчатках.

Вместе с семьей на праздник прибыл и советник-посланник посольства России в Республике Молдова Роман Романов.

"Виноградник замечательный. Мы выбрали один ряд и не можем сдвинуться. Такой богатый урожай", - отметил дипломат.

Посол Италии в Молдове Валерия Бьяджотти нашла много общего в традициях уборки винограда у итальянцев и у гагаузов.

"Италия – известный в мире производитель вина, и я должна отметить, что у нас много похожих традиций. Я во второй раз принимаю участие в уборке винограда. Это интересный опыт и прекрасное мероприятие под открытым небом", - отметила посол.

Посол Республики Беларусь Анатолий Калинин прибыл в Комрат вместе со своей супругой.

"Нам здесь очень нравится. Много солнца, чистого воздуха. Приятно здесь не только работать, но и побывать на празднике", - отметил дипломат.

После того, как урожай был собран, организаторы праздника предложили гостям попробовать свои силы в дроблении и выжиме винограда через пресс. Всех желающих угостили свежим виноградным соком.

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