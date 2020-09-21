Фото: Молдавский Версаль. Какие тайны скрывает усадьба Манук-Бея

Самый настоящий дворец! Это место - единственное в своем роде во всей Молдове и одно из самых красивых зданий в нашей стране. История, легенды и великолепные интерьеры усадьбы XIX века - в фотоленте Sputnik Молдова.

Усадьба Манук-Бея расположена в городе Хынчешты, в 36 километрах от Кишинева. Комплекс был построен в 1891 году известным архитектором Александром Бернардацци по заказу армянина Манук-Бея Мирзояна - одного из самых влиятельных и богатейших вельмож того времени.

Благодаря успешной карьере при дворце султана Турции, Манук-Бей сумел дослужиться до министра финансов Османской империи. На то время он являлся монополистом торговли шелком, шерстью, табаком, хлопком и пряностями на территории всего Ближнего Востока.

Во время русско-турецкой войны 1806-1812 гг. Манук-Бей вел активные переговоры между главным визирем Турции Ахметом-пашой и главнокомандующим Михаилом Кутузовым. Манук-Бей весьма поспособствовал заключению Бухарестского мирного договора, однако впоследствии был обвинен турецкой стороной в шпионаже в пользу России и остался жить в Бессарабии.

В 1815 году за 300 тысяч золотых леев в районе нынешних Хынчешт у княгини Долгорукой Манук-Бей приобрел землю, на которой мечтал построить роскошную усадьбу. К слову, он так и не успел пожить в ней, так как погиб в 1817 году. Говорят, что опальный деятель был отравлен за предательство.

Строительство дворца начал уже сын Манук-бея Мурат (Иван), а закончил строительство внук Григорий. Они возвели потрясающей красоты замок во французском стиле, с зимним садом, сторожевыми башнями и огромным парком.

В 2014 году в поместье начались реставрационные работы: на реконструкцию было выделено более 2 миллионов евро. Ей предшествовали тщательные археологические раскопки, при которых была уточнена планиграфия усадьбы, исследованы ее постройки.

Открытие восстановленного дворца Манук-Бея состоялось 13 декабря 2015 года. Интерьеры во дворце не сохранились, но современные мастера восстанавливают мебель и домашнюю утварь по сохранившимся эскизам.

Сегодня большая часть усадьбы функционирует как музей и привлекает туристов из Молдовы и иностранных гостей.

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