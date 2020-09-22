Видео: "Славянское братство-2020" прорвало оборону врага - лучшие кадры

Десантники России и Беларуси преодолели реку Мухавец во время совместных учений "Славянское братство - 2020". На языке военных это называется форсирование водной преграды.

По сценарию учений на противоположном берегу затаился враг. Российским и белорусским войскам нужно было прорвать его оборону. Для этого они задействовали 70 единиц бронетанковой техники, в том числе боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка". Задачу осложняли крутые берега и сильное течение, но военные справились. Форсирование реки вошло во второй этап "Славянского братства - 2020", он продлится до 25 сентября.

Всего в совместных белорусско-российских контртеррористических учениях задействованы более 800 военнослужащих и около 170 единиц техники. Подобные маневры отрабатывают с 2015 года. И, как отметили в Минобороны России, учения не направлены против других государств. Кадры преодоления реки Мухавец - смотрите в нашем видео.

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