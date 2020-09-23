Фото: 75-я сессия Генассамблеи ООН проходит в виртуальном формате

Пандемия диктует свои правила и в ООН: для участников сессии Генеральной Ассамблеи заседание по Интернету - новая реальность. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие кадры события.

Большая часть мировых лидеров на событийное мероприятие в ООН не приехали, вместо этого представили заранее записанные видеообращения.

Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, еще весной оказался в центре пандемии коронавируса в США. В такой эпидемиологической обстановке было решено проводить мероприятие удаленно – лидеры государств записали видеообращения и прислали их в Нью-Йорк для трансляции в зале Генассамблеи

Заседание высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН состоялось в понедельник, 21 сентября. Смотрите на фото, как это было.

Президент России Владимир Путин в ходе своей речи на 75-й сессии Генассамблеи ООН предложил бесплатно предоставить сотрудникам ООН вакцину от коронавируса "Спутник V". По его словам, Москва получила соответствующее обращение от работников организации и не останется безучастным к нему.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova