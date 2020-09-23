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Фото: 75-я сессия Генассамблеи ООН проходит в виртуальном формате

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© Sputnik / Brian Smith
Фрагмент трансляции выступления президента РФ Владимира Путина с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/17/31775310.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200923/31775915/genassamblei-oon-prhodit-v-virtualnom-formate.html

Пандемия диктует свои правила и в ООН: для участников сессии Генеральной Ассамблеи заседание по Интернету - новая реальность. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие кадры события.

Большая часть мировых лидеров на событийное мероприятие в ООН не приехали, вместо этого представили заранее записанные видеообращения. 

Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, еще весной оказался в центре пандемии коронавируса в США. В такой эпидемиологической обстановке было решено проводить мероприятие удаленно – лидеры государств записали видеообращения и прислали их в Нью-Йорк для трансляции в зале Генассамблеи

 Заседание высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН состоялось в понедельник, 21 сентября. Смотрите на фото, как это было.

Президент России Владимир Путин в ходе своей речи на 75-й сессии Генассамблеи ООН предложил бесплатно предоставить сотрудникам ООН вакцину от коронавируса "Спутник V". По его словам, Москва получила соответствующее обращение от работников организации и не останется безучастным к нему.

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