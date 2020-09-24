Фото - Пожар в Национальной филармонии Кишинева

Возгорание в здании Национальной филармонии в Кишиневе произошло примерно в полдень. С тех пор возгорание все еще не потушили, к пяти единицам спецтехники отправили еще три, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдовы.
На данный момент на месте густые клубы дыма. В связи с этим в ГИЧС создали пять спецгрупп для борьбы с дымом и газом.
"Они работают внутри здания и снаружи, чтобы помочь ликвидировать возгорание", - сообщили в ГИЧС.
Как ранее заявили спасатели, возгорание пошло от пристройки здания.
Этому пожару присвоили "повышенный уровень".
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