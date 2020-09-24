Фото - Пожар в Национальной филармонии Кишинева

В центре Кишинева 24 сентября загорелась крыша здания Национальной филармонии. На место ЧП сначала отправили пять пожарных расчетов, но их оказалось недостаточно, позже число спецтехники увеличили.

Возгорание в здании Национальной филармонии в Кишиневе произошло примерно в полдень. С тех пор возгорание все еще не потушили, к пяти единицам спецтехники отправили еще три, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдовы.

На данный момент на месте густые клубы дыма. В связи с этим в ГИЧС создали пять спецгрупп для борьбы с дымом и газом.

"Они работают внутри здания и снаружи, чтобы помочь ликвидировать возгорание", - сообщили в ГИЧС.

Как ранее заявили спасатели, возгорание пошло от пристройки здания.

Этому пожару присвоили "повышенный уровень".

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