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Фото - Пожар в Национальной филармонии Кишинева

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  • Пожар в здании Филармонии
  • Пожар в здании Филармонии
  • Пожар в здании Филармонии
  • Пожар в здании Филармонии
  • Пожар в здании Филармонии
  • Пожар в здании Филармонии
  • Пожар в здании Филармонии
  • Пожар в здании Филармонии
© Sputnik / Mihai Caraus.
Пожар начался примерно в 12 часов дня.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/18/31788779.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200924/31789234/foto-kak-gorit-natsionalnaya-filarmoniya-v-kishineve.html

В центре Кишинева 24 сентября загорелась крыша здания Национальной филармонии. На место ЧП сначала отправили пять пожарных расчетов, но их оказалось недостаточно, позже число спецтехники увеличили.

Возгорание в здании Национальной филармонии в Кишиневе произошло примерно в полдень. С тех пор возгорание все еще не потушили, к пяти единицам спецтехники отправили еще три, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдовы.

На данный момент на месте густые клубы дыма. В связи с этим в ГИЧС создали пять спецгрупп для борьбы с дымом и газом.

"Они работают внутри здания и снаружи, чтобы помочь ликвидировать возгорание", - сообщили в ГИЧС. 

Как ранее заявили спасатели, возгорание пошло от пристройки здания.

Этому пожару присвоили "повышенный уровень".

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