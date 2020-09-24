Фото: яркие эстрадные концерты, прошедшие в филармонии Кишинева

На сцене Национальной филармонии имени Сергея Лункевича выступали артисты разных жанров - от классики до рока. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходили концерты местных и зарубежных артистов.

В четверг произошло возгорание в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. Звонок в Единую службу спасения "112" был зарегистрирован около полудня. В кратчайшие сроки к месту происшествия были направлены пять пожарных расчетов. Затем их количество было увеличено сначала до восьми, а потом до десяти.

В 14.15 рухнула крыша главного здания филармонии. Пожару присвоили "повышенный уровень" сложности. Директор филармонии Светлана Бивол в беседе с журналистами расплакалась, предположив, что внутри здания совсем ничего не осталось. Она обратила внимание на то, что именно в 2020 году филармония должна была отметить свое 80-летие.

За эти годы там прошло много знаковых концертов, Sputnik решил вспомнить, кто выступал на сцене филармонии.

Народный артист Молдовы Константин Москович не только пел там, но и проводил национальные отборы на конкурс "Славянский базар".

В филармонии проходили концерты в рамках Международного фестиваля "Мэрцишор", а еще там не раз пели российские рокеры - в 2016-м на сцену с презентацией альбома "Выживут только влюбленные" вышла Диана Арбенина и Ночные Снайперы (кстати, единственный зарубежный коллектив, совершивший мини-тур по Молдове), в 2017-м с "Редким концертом" там выступал коллектив "Сурганова и Оркестр", а в 2019-м зрители увидели "Опять 25" от Сергея Галанина и группы "Серьга".

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