19:35 24 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD16.69
  • RUB0.22
  • RON4.01
  • UAH0.59
Поиск
Фото

Фото: яркие эстрадные концерты, прошедшие в филармонии Кишинева

Получить короткую ссылку
63 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Deschiderea Festivalului Internațional de Muzică «Mărţişor–2020»
  • Deschiderea Festivalului Internațional de Muzică «Mărţişor–2020»
  • Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
  • Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
  • Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
  • Поет артистка национальной оперы Лилия Шоломей.
  • Сурганова и Оркестр выступили в Кишиневе
  • Сурганова и Оркестр выступили в Кишиневе
  • Сурганова и Оркестр выступили в Кишиневе
  • Константин Москович
  • Диана Арбенина Кишинев 2016 филармония
  • Диана Арбенина Кишинев 2016 филармония
© Sputnik / Miroslav Rotari
Открытие Международного музыкального фестиваля "Мэрцишор-2020" - на сцене филармонии президент Игорь Додон вручает цветы маэстро Евгению Доге.
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200924/31792383/foto-samye-yarkie-kontserty-proshedshie-v-filarmonii-chisinau.html

На сцене Национальной филармонии имени Сергея Лункевича выступали артисты разных жанров - от классики до рока. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходили концерты местных и зарубежных артистов.

В четверг произошло возгорание в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. Звонок в Единую службу спасения "112" был зарегистрирован около полудня. В кратчайшие сроки к месту происшествия были направлены пять пожарных расчетов. Затем их количество было увеличено сначала до восьми, а потом до десяти.

Пожар в Национальной филармонии Кишинева
© Sputnik / Юлия Липовая
Пожар в Национальной филармонии локализован: ситуация под контролем
В 14.15 рухнула крыша главного здания филармонии. Пожару присвоили "повышенный уровень" сложности. Директор филармонии Светлана Бивол в беседе с журналистами расплакалась, предположив, что внутри здания совсем ничего не осталось. Она обратила внимание на то, что именно в 2020 году филармония должна была отметить свое 80-летие.

За эти годы там прошло много знаковых концертов, Sputnik решил вспомнить, кто выступал на сцене филармонии.

Народный артист Молдовы Константин Москович не только пел там, но и проводил национальные отборы на конкурс "Славянский базар".

В филармонии проходили концерты в рамках Международного фестиваля "Мэрцишор", а еще там не раз пели российские рокеры - в 2016-м на сцену с презентацией альбома "Выживут только влюбленные" вышла Диана Арбенина и Ночные Снайперы (кстати, единственный зарубежный коллектив, совершивший мини-тур по Молдове), в 2017-м с "Редким концертом" там выступал коллектив "Сурганова и Оркестр", а в 2019-м зрители увидели "Опять 25" от Сергея Галанина и группы "Серьга".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Опять 25" - Галанин и "Серьга" отметили юбилей концертом в Кишиневе - фото
Редкий концерт - уникальные фото: Сурганова выступила в Молдове
Ночные Снайперы и Диана Арбенина в Кишиневе: триумф рок-н-ролла


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
Фото: яркие эстрадные концерты, прошедшие в филармонии Кишинева
Евросоюз предпочитает разговаривать на языке санкций: Захарова о черном списке для ЕС.
Евросоюз предпочитает язык санкций: Захарова о "черном списке" для ЕС
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться