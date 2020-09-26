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Фото - Авиакатастрофа под Харьковом

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© REUTERS / Vyacheslav Madiyevskyy
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/1a/31814353.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200926/31815184.html

В связи с крушением украинского Ан-26 под Харьковом президент Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в стране.

Согласно указу, в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач - внесены соответствующие изменения.

Крушение самолета Ан-26 под Харьковом.
© Sputnik / Сергей Одинцов
Крушение Ан-26 под Харьковом: новые детали

Глава государства подчеркнул необходимость оперативного выяснения причин авиакатастрофы и проведения объективного и беспристрастного расследования.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора погибли 25 человек, однако Госслужба по ЧС сообщила, что на утро субботы найдены тела 23 человек, поиски еще двоих продолжаются.

Два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии, один из них позже скончался в больнице.

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