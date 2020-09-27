Чернобыльский тур: любители экстремальных путешествий едут в Припять

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС открыты маршруты для туристов.
Они могут посетить новое укрытие, под которым спрятали радиоактивные руины взорвавшейся станции, город-призрак Припять, музей покинутой после аварии и спасательных работ техники.
Вовсю идет торговля сувенирами. Разумеется, новоделами, а не артефактами с места трагедии.
Поток людей со всего мира, которых интересует история самой масштабной ядерной катастрофы, увеличился с тех пор, как вышел сериал "Чернобыль" американского канала HBO. И с тех пор желающих приехать меньше не становится.
Подробности - в нашей фотоленте.
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