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Чернобыльский тур: любители экстремальных путешествий едут в Припять

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© Sputnik / Stringer
У загоризонтной радиолокационной системы "Дуга" в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/1a/31812317.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200927/31813611/cernobyl-turism-photo.html

Речь в данном случае идет об организованных с соблюдением всех мер безопасности экскурсиях, а не о сталкерах, которые проникают в "зону отчуждения" где и когда им заблагорассудится.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС открыты маршруты для туристов.

Они могут посетить новое укрытие, под которым спрятали радиоактивные руины взорвавшейся станции, город-призрак Припять, музей покинутой после аварии и спасательных работ техники.

Вовсю идет торговля сувенирами. Разумеется, новоделами, а не артефактами с места трагедии.

Поток людей со всего мира, которых интересует история самой масштабной ядерной катастрофы, увеличился с тех пор, как вышел сериал "Чернобыль" американского канала HBO. И с тех пор желающих приехать меньше не становится.

Подробности - в нашей фотоленте.

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