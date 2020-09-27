Чернобыльский тур: любители экстремальных путешествий едут в Припять

Речь в данном случае идет об организованных с соблюдением всех мер безопасности экскурсиях, а не о сталкерах, которые проникают в "зону отчуждения" где и когда им заблагорассудится.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС открыты маршруты для туристов.

Они могут посетить новое укрытие, под которым спрятали радиоактивные руины взорвавшейся станции, город-призрак Припять, музей покинутой после аварии и спасательных работ техники.

Вовсю идет торговля сувенирами. Разумеется, новоделами, а не артефактами с места трагедии.

Поток людей со всего мира, которых интересует история самой масштабной ядерной катастрофы, увеличился с тех пор, как вышел сериал "Чернобыль" американского канала HBO. И с тех пор желающих приехать меньше не становится.

Подробности - в нашей фотоленте.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova