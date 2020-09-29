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Нескучные фото: как туристу сделать незабываемые снимки

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  • Туристы ищут удачный кадр у макета акулы в Бангкоке.
© AP Photo / Xinyan Yu
Туристы ищут удачный кадр у макета акулы в Бангкоке.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/16/31756665.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200929/31757668/neskuchnyye-foto-kak-turistu-sdelat-nezabyvayemyye-snimki.html

Не без иронии: в нашу фотоподборку попали разные сюжеты, основные действующие лица которых - путешественники. В погоне за хорошим снимком чего только не вытворишь!

Пандемия коронавируса изрядно подпортила туристический сезон в этом году, однако любители новых впечатлений не привыкли унывать. И, пользуясь вынужденным перерывом, тренируются в поиске удачного ракурса.

Ландшафтный заповедник Рудь-Арионешты
© Photo : Из личного архива Юрия Швеца
Топ туристических мест Молдовы: ландшафтный заповедник Рудь-Арионешты - фото

Ну правда ведь, скучно фотографироваться неподвижной статуей - чтобы выгодно отличаться от других коллег по увлечению на фоне тех же достопримечательностей, оригинальный подход - то, что доктор прописал.

Берем пример с пожилых дам в Германии. Или - с лихой парочки в Таиланде. Казачок - тоже пойдет! Либо - голый ковбой. 

В общем, главное - не скучать. Ну и самоирония тоже не помешает. Вот, к примеру, дама пытается повторить боевую стойку Брюса Ли. А вам слабо?

Все, что можно и нужно применить на практике, если нужны головокружительные снимки на фоне туристических объектов, - в нашей фотоподборке. Смотрим, наслаждаемся!

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Туристы ищут удачный кадр у макета акулы в Бангкоке.
Нескучные фото: как туристу сделать незабываемые снимки
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