Жгли друг друга глаголом: первые дебаты Трампа и Байдена прошли "с огоньком"

Первая очная словесная дуэль действующего президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты США Джо Байдена прошла в одном из университетов штата Огайо. Вуз и зрители надолго запомнят это зрелище.

"Ты худший президент в истории Америки": на дебатах в Кливленде оба кандидата жгли друг друга напалмом. В течение полутора часов они обсуждали темы пандемии коронавируса, преступности, расовых конфликтов, а также медицинские реформы и, конечно же, друг друга.

Самые острые моменты мгновенно разлетелись на цитаты. Трамп "прославился" тем, что постоянно перебивал не только оппонента, но и модератора. Байден, в свою очередь, сыпал колкими фразами и не оставлял противнику шанса отыграться.

"Тебе надо вылезти из своего бункера или песочницы, или гольф-клуба, поехать в Овальный кабинет, свести вместе демократов и республиканцев и выделить деньги на что-нибудь, что спасет жизни", - заявил Байден.

"Ты считал, что закрывать нашу страну от Китая не надо, потому что это ужасно", - не остался в долгу Трамп.

Зрители не пожалели, что стали свидетелями этой предвыборной драки. Хотя осадок, что называется, остался.

Если лидеру страны важно не терять лицо, оно как минимум должно у него быть, не так ли?

Интересные и, местами, говорящие мгновения дебатов - в нашей фотоленте.

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