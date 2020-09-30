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Жгли друг друга глаголом: первые дебаты Трампа и Байдена прошли "с огоньком"

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  • Пустые стулья с призывом соблюдать социальную дистанцию в помещении, где проходили первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена.
© REUTERS / Brian Snyder
Словесный поединок уже окрестили "позором демократии" и "катавасией".
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200930/31864260/trump-biden-debaty-photo.html

Первая очная словесная дуэль действующего президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты США Джо Байдена прошла в одном из университетов штата Огайо. Вуз и зрители надолго запомнят это зрелище.

"Ты худший президент в истории Америки": на дебатах в Кливленде оба кандидата жгли друг друга напалмом. В течение полутора часов они обсуждали темы пандемии коронавируса, преступности, расовых конфликтов, а также медицинские реформы и, конечно же, друг друга.

Самые острые моменты мгновенно разлетелись на цитаты. Трамп "прославился" тем, что постоянно перебивал не только оппонента, но и модератора. Байден, в свою очередь, сыпал колкими фразами и не оставлял противнику шанса отыграться.

"Тебе надо вылезти из своего бункера или песочницы, или гольф-клуба, поехать в Овальный кабинет, свести вместе демократов и республиканцев и выделить деньги на что-нибудь, что спасет жизни", - заявил Байден.

Дональд Трамп
© AP Photo / Patrick Semansky
Трамп высказался об отношениях США и России

"Ты считал, что закрывать нашу страну от Китая не надо, потому что это ужасно", - не остался в долгу Трамп.

Зрители не пожалели, что стали свидетелями этой предвыборной драки. Хотя осадок, что называется, остался.

Если лидеру страны важно не терять лицо, оно как минимум должно у него быть, не так ли?

Интересные и, местами, говорящие мгновения дебатов - в нашей фотоленте. 

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Трансляция первых дебатов действующего президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты США Джо Байдена.
Жгли друг друга глаголом: первые дебаты Трампа и Байдена прошли "с огоньком"
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