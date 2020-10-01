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Президенты Молдовы в фото: кто руководил республикой

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Выборы президента Молдовы: подробности (140)
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  • Игорь Додон во время инаугарации на пост главы государства 23 декабря 2016 года
  • В качестве президента страны Игорь Додон не один раз был гостем радиостудии Sputnik Молдова
  • Один из главных пунктов электоральной программы Додона на выборах в 2016 году - восстановление отношений Молдовы с Россией. За президентский срок глава государства провел несколько встреч с российским лидером Владимиром Путиным
  • Третий президент Молдовы Владимир Воронин
  • Второй президент Молдовы Петр Лучинский
  • Первый президент Молдовы Мирча Снегур
  • Встреча первого президента России Бориса Ельцина и главы РМ Мирчи Снегура
  • Первый президент Молдовы Мирча Снегур во время церемонии приветствия на заседании глав государств СНГ
  • Первый секретарь ЦК Компартии Молдавии Петр Лучинский на XXVIII Конгрессе Коммунистической партии Советского Союза
  • Петр Лучинский занимал пост и председателя парламента Молдовы
  • Владимир Воронин руководил страной дольше остальных. Он занимал пост главы государства с 7 апреля 2001 по 11 сентября 2009 года
  • Встреча Владимира Воронина и Владимира Путина в Душанбе 6 октября 2007 года
  • Четвертый президент Молдовы Николай Тимофти на неформальном саммите глав государств СНГ 15 мая 2012 года
  • Российский лидер Владимир Путин, президент Украины Виктор Янукович и глава Республики Молдова Николай Тимофти перед началом службы по случаю 1025-летия Крещения Руси в Киеве 27 июля 2013 года
  • Тимофти продержался в кресле главы государства с 2012 по 2014 года
  • Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. Основной закон говорит, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Игорь Додон во время инаугарации на пост главы государства 23 декабря 2016 года.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201001/31877972/photo-prezidenty-moldovy-kto-rukovodil-respublikoy.html

Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова, кто из молдавских президентов оказался рекордсменом по длительности пребывания на этом посту.

За период независимости Молдовы у страны было пять президентов, не считая тех, кто руководил республикой в статусе исполняющего обязанности главы государства.

Мирча Снегур

С 1989-го по 1990 год Мирча Снегур был председателем Президиума Верховного Совета Молдавской ССР и председателем Верховного Совета МССР. Он возглавил республику 3 сентября 1990 года. В 1991 году по итогам прямых выборов, в которых Снегур был единственным кандидатом, он стал президентом независимой Молдовы, заручившись поддержкой порядка 98%.

Кирилл Лучинский 

На выборах в 1996 году победу во втором туре (1 декабря) одержал Петр Лучинский. Он принял присягу 15 января 1997 года. Лучинский занимал пост главы государства четыре года.

Владимир Воронин

Дольше всех руководил республикой Владимир Воронин - с 7 апреля 2001 по 11 сентября 2009 года.

Николай Тимофти

Четвертый президент Молдовы - Николай Тимофти. Он продержался в кресле главы государства четыре года, вступив в должность 23 марта 2012 года.

Игорь Додон

Пятый президент Молдовы - Игорь Додон. Он победил во втором туре выборов 2016 года. Додон принял присягу 23 декабря того же года.

Президенты с приставкой "и.о"

За период независимости Молдовы у страны было и несколько исполняющих обязанности главы государства. 

Владимир Филат занимал пост и.о. президента республики в течение нескольких дней в декабре 2010 года.

Михай Гимпу руководил страной в статусе исполняющего обязанности главы государства с 11 сентября 2009 по 28 декабря 2010.

Мариан Лупу был и.о. президента в период 2010-212 годов.

Выборы президента Молдовы - 2020

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Согласно многочисленным социологическим опросам, фаворитами электоральной гонки вновь станут Додон и Санду. Со 2 октября в стране официально стартует избирательная кампания.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. Основной закон говорит, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (140)

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