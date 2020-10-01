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Фото - Выборы президента четыре года назад: взгляд сквозь объектив

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  • Президентские выборы 2016 года, второй тур.
  • Игорь Додон был кандидатом от ПСРМ на пост президента в 2016 году.
  • Майя Санду вышла во второй тур президентских выборов в 2016 году.
  • На пост главы государства Майя Санду в 2016 году баллотировалась от ПДС.
  • Игорь Додон прошел во второй тур президентских выборов в 2016 году.
  • Игорь Додон пришел на избирательный участок вместе с сыном - второй тур президентских выборов 2016 года.
  • Избирательный бюллетень второго тура выборов главы государства в 2016 году.
  • Голосование во втором туре президентских выборов 2016 года.
  • Люди пришли на участки, чтобы реализовать свое избирательное право: выборы президента в 2016 году, второй тур.
  • Президента выбирали не только гражданские, но и военные: второй тур, 2016 год.
  • Выборы президента Республики Молдова, 2016 год - второй тур.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президентские выборы 2016 года, второй тур.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201001/31878679.html

В первый день ноября в Республике Молдова пройдут президентские выборы. Во второй раз жители страны изберут главу государства прямым голосованием.

К прямому всенародному голосованию на выборах президента в Молдове вернулись в 2016 году, соответствующее решение принял 4 марта Конституционный суд. 

Выборы президента: кто хочет побороться за пост главы государства
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Выборы президента: кто хочет побороться за пост главы государства

Четыре года назад избиратели пришли к урнам для голосования 30 октября, явка тогда составила 50,95%. В первом туре ни один из девяти кандидатов в президенты страны не набрал 50% голосов. Поэтому Центризбирком распорядился провести второй тур - 13 ноября 2016 года.

Борьба за президентское кресло развернулась между двумя кандидатами, набравшими 30 октября наибольшее количество голосов - Игорем Додоном и Майей Санду. Явка во втором туре президентских выборов составила 53,45%. Победу одержал Игорь Додон, он был избран Президентом Республики Молдова, получив 52,11% голосов. 

Sputnik Молдова предлагает совершить путешествие во времени и посмотреть, как жители страны выбирали главу государства четыре года назад.

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