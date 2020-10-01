Фото - Выборы президента четыре года назад: взгляд сквозь объектив

В первый день ноября в Республике Молдова пройдут президентские выборы. Во второй раз жители страны изберут главу государства прямым голосованием.

К прямому всенародному голосованию на выборах президента в Молдове вернулись в 2016 году, соответствующее решение принял 4 марта Конституционный суд.

Четыре года назад избиратели пришли к урнам для голосования 30 октября, явка тогда составила 50,95%. В первом туре ни один из девяти кандидатов в президенты страны не набрал 50% голосов. Поэтому Центризбирком распорядился провести второй тур - 13 ноября 2016 года.

Борьба за президентское кресло развернулась между двумя кандидатами, набравшими 30 октября наибольшее количество голосов - Игорем Додоном и Майей Санду. Явка во втором туре президентских выборов составила 53,45%. Победу одержал Игорь Додон, он был избран Президентом Республики Молдова, получив 52,11% голосов.

Sputnik Молдова предлагает совершить путешествие во времени и посмотреть, как жители страны выбирали главу государства четыре года назад.

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