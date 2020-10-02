12:27 02 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD16.96
  • RUB0.22
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
Фото

Фото - первый концерт после пожара в филармонии: эмоции и награды

Получить короткую ссылку
Тема:
Пожар в Национальной филармонии: подробности (24)
10610
Новости
Все новости
Все новости
  • Gala excelentei muzicale
  • Gala excelentei muzicale Anatol Butnaru
  • Gala excelentei muzicale
  • Gala excelentei muzicale Margareta Tetelea
  • Gala excelentei muzicale
  • Gala excelentei muzicale Simion Duja
  • Gala excelentei muzicale
  • Gala excelentei muzicale Natalia Moraru-Vasilcau
  • Gala excelentei muzicale Victor Stahi
  • Gala excelentei muzicale
  • Gala excelentei muzicale Iurie Mahovici
  • Gala excelentei muzicale Oleg Negruța
  • Gala excelentei muzicale Anatol Stefăneț
  • Gala excelentei muzicale
  • Gala excelentei muzicale Gheorghe Ivanov
  • Gala excelentei muzicale
  • Gala excelentei muzicale Iustina SCARLAT
  • Gala excelentei muzicale Nicolae Glib
  • Gala excelentei muzicale
  • Gala excelentei muzicale Lidia Panfil
  • Gala excelentei muzicale Gheorghe Mustea
  • Gala excelentei muzicale
  • Gala excelentei muzicale
© Sputnik / Mihai Caraus.
Концерт "Гала музыкального мастерства" проводится в Молдове во второй раз.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/01/31885140.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201002/31886290/foto-kollektiv-natsionalnoy-filarmonii-dal-pervyy-kontsert-posle-pozhara.html

На сцене Национального дворца имени Николае Сулака состоялся концерт "Гала музыкального мастерства-2020", посвященный деятелям культуры. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошло музыкальное мероприятие.

В концерте приняли участие легенды отечественной музыкальной культуры, которые внесли неоценимый вклад в творческое наследие Молдовы.

Местом проведения открытия фестиваля Мэрцишор-2016 стал Национальный дворец имени Николая Сулака
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Первый концерт после пожара — "Гала музыкального мастерства-2020"
Это первый концерт после пожара, который уничтожил здание Национальной филармонии, и поэтому ему сопутствовала особая эмоциональность. Последний номер программы - оду "К радости" академическая хоровая капелла "Дойна" исполнила в костюмах, которые уцелели при пожаре.

Концерт "Гала музыкального мастерства" проводится в Молдове во второй раз. Первое издание культурного мероприятия состоялось в октябре 2019 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Пожар в Национальной филармонии: подробности (24)

По теме

Новое здание Национальной филармонии будет построено на том же месте
"На всех волнах": молдавские артисты проведут марафон в поддержку филармонии


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Гала музыкального мастерства-2020
Фото - первый концерт после пожара в филармонии: эмоции и награды
Первые добровольцы получили прививку от коронавируса
Видео: в Беларуси добровольцы получили прививку от COVID-19
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться