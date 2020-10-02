Фото - первый концерт после пожара в филармонии: эмоции и награды

На сцене Национального дворца имени Николае Сулака состоялся концерт "Гала музыкального мастерства-2020", посвященный деятелям культуры. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошло музыкальное мероприятие.

В концерте приняли участие легенды отечественной музыкальной культуры, которые внесли неоценимый вклад в творческое наследие Молдовы.

Это первый концерт после пожара, который уничтожил здание Национальной филармонии, и поэтому ему сопутствовала особая эмоциональность. Последний номер программы - оду "К радости" академическая хоровая капелла "Дойна" исполнила в костюмах, которые уцелели при пожаре.

Концерт "Гала музыкального мастерства" проводится в Молдове во второй раз. Первое издание культурного мероприятия состоялось в октябре 2019 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova