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Фото - Не только Трамп: кто еще из первых лиц мировых держав переболел COVID-19

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  • Супруги Дональд и Меланья Трамп.
  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
  • Временный президент Боливии Жанин Аньес.
  • Президент Бразилии Жаир Болсонару.
  • Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
  • Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин.
  • Британский принц Чарльз.
  • Князь Монако Альбер II.
© REUTERS / Tom Brenner
Узнав об инфицировании коронавирусом, президент США Дональд Трамп и первая леди – Меланья – отложили все запланированные встречи и ушли на карантин. "Мы пройдем через это вместе!" — написал Трамп в Twitter. Злые языки утверждают, что история с СOVID-19 серьезно ударит по имиджу нынешнего лидера Белого дома.
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Sputnik Молдова
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Супружеская чета Трамп ушла на самоизоляцию, чтобы принимать лечение от коронавируса. Болезнь настигла лидера Белого дома прямо в разгар кампании по выборам президента США.

Только-только отгремели первые дебаты. Казалось, именно они войдут в историю своей экстравагантностью - но нет, настало время COVID-19 показаться на сцене.

Президент США Дональд Трамп
© Sputnik / Стрингер
Врач рассказал о том, как чувствует себя Трамп, у которого выявили COVID-19

Экспресс-тест на коронавирус Дональд Трамп и его супруга Меланья сдали в четверг вечером, и в пятницу, 2 октября, новость о том, что проба дала положительный результат, взорвала интернет. Информацию представил сам Трамп – опубликовав пост в Twitter.

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С марта, когда ВОЗ объявила о пандемии COVID-19, коварным вирусом заразились более десяти первых лиц многих мировых держав.

"Дебютанткой" можно считать супругу премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи. О том, что она инфицирована, было объявлено 13 марта. Днем ранее премьер перешел на режим самоизоляции.

Также в марте коронавирусом заразились князь Монако Альбер II, британский принц Чарльз и премьер Великобритании Борис Джонсон. У него, кстати, болезнь протекала довольно тяжело: в начале апреля Джонсон даже попал в реанимацию. Но все закончилось хорошо, и 12 апреля тест на COVID-19 показал у премьера отрицательный результат.

Александр Лукашенко.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Лукашенко: мне удалось попасть в когорту бессимптомных зараженных COVID-19

Не обошел вирус и лидеров стран бывшего СССР. Так,  в конце июля было объявлено, что коронавирусом переболел белорусский президент Александр Лукашенко. У него COVID-19 протекал бессимптомно. В список переболевших также попали первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, российский премьер Михаил Мишустин и глава правительства Армении Никол Пашинян.

Кого из первых лиц стран мира "угораздило" подхватить коронавирус до Трампа – смотрите в фотоленте Sputnik Молдова. И не болейте! 

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