Настенная роспись Буюкань - от спортивных мотивов до рок-легенд - фото

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Эти рисунки появились в столичном секторе Буюкань. Они, безусловно, приносят радость людям, которые любуются образами: фентезийными, мифическими, урбанистическими и прочими. Смотрите подборку в фотоленте.
Художник, что рисует? Не всегда - дождь по настроению, нечасто туман по наитию или дружеский шарж по просьбе. Случается, что полет фантазии бывает очень высоким. Как, например, у этого загадочного автора. Настенная роспись на Буюканах (один и микрорайонов Кишинева) впечатлила горожан и гостей молдавской столицы. Смотрите подборку уличных картин в нашей фотоленте.
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