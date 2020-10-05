Фото - Пожарища, боль, разруха: ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась

Ожесточенные боевые действия в регионе продолжаются: число жертв растет, однако призывы прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров пока не услышаны.

Серия взрывов прогремела 5 октября в Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В городе завыли сирены воздушной тревоги. Ранее при обстреле пострадал жилой сектор. Жители Степанакерта сообщали о перебоях с электричеством и газом в разных районах города. Позже разрывы снарядов стали вновь слышны, сирену воздушной тревоги включили повторно. С улиц исчезли машины, жители спустились в убежища.

В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и Гянджа. Как сообщили в Баку, в результате обстрела один человек погиб, еще четверо получили ранения. Азербайджанская сторона обвинила в ракетном обстреле жилых районов Армению. В Минобороны Армении опровергли эти заявления.

Новое обострение ведет свой отсчет с 27 сентября. В тот день Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване уточнили, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. Из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики поступила информация, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Видео: МИД России призвал прекратить кровопролитие в Нагорном Карабахе>>>

В настоящее время ситуацию вокруг Нагорного Карабаха обсуждают лидеры ведущих мировых держав, в том числе России, Германии, Франции. Однако пока заявлений о прекращении огня от сторон конфликта не поступало. Как выглядят сейчас пострадавшие города - в нашей фотоленте.

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