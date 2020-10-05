20:11 05 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.83
  • USD16.92
  • RUB0.22
  • RON4.07
  • UAH0.60
Поиск
Фото

Фото - Пожарища, боль, разруха: ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась

Получить короткую ссылку
63 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Asatur Yesayants
Жители Степанакерта прячутся в подвале своего дома во время обстрелов. В городе звучали сирены воздушной тревоги, наблюдались перебои в электроснабжении.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/05/31921428.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201005/31922433/foto-pozharishcha-bol-razrukha-situatsiya-vokrug-nagornogo-rarabakha-obostrilas.html

Ожесточенные боевые действия в регионе продолжаются: число жертв растет, однако призывы прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров пока не услышаны.

Серия взрывов прогремела 5 октября в Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В городе завыли сирены воздушной тревоги. Ранее при обстреле пострадал жилой сектор. Жители Степанакерта сообщали о перебоях с электричеством и газом в разных районах города. Позже разрывы снарядов стали вновь слышны, сирену воздушной тревоги включили повторно. С улиц исчезли машины, жители спустились в убежища.

Нагорный Карабах. НКР
razm.info
Москва прокомментировала идею ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах

В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и Гянджа. Как сообщили в Баку, в результате обстрела один человек погиб, еще четверо получили ранения. Азербайджанская сторона обвинила в ракетном обстреле жилых районов Армению. В Минобороны Армении опровергли эти заявления.

Новое обострение ведет свой отсчет с 27 сентября. В тот день Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване уточнили, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. Из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики поступила информация, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Видео: МИД России призвал прекратить кровопролитие в Нагорном Карабахе>>>

В настоящее время ситуацию вокруг Нагорного Карабаха обсуждают лидеры ведущих мировых держав, в том числе России, Германии, Франции. Однако пока заявлений о прекращении огня от сторон конфликта не поступало. Как выглядят сейчас пострадавшие города - в нашей фотоленте.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Карабах надеется на помощь России в урегулировании конфликта


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Жители дома, разрушенного в результате обстрела Гянджи, второго по площади города Азербайджанской Республики.
Фото - Пожарища, боль, разруха: ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась
Кто еще из мировых лидеров столкнулся с COVID-19.
Трамп - далеко не первый: кто еще из мировых лидеров столкнулся с COVID-19
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове март-сентябрь 2020
COVID-19 в Молдове: антирекорды, цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться