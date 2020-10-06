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"Стойка" на инфекцию: как тренируют служебных собак, выявляющих COVID-19 по запаху

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2036)
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© Sputnik / Kirill Kallinikov
Кинолог с одной из служебных собак породы шалайка.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/06/31939938.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201006/31940661/stoika-na-infektsiyu-kak-treniruyut-sluzhebnykh-sobak-vyyavlyayuschikh-koronavirus-po-zapakhu.html

Кинологи специального подразделения авиакомпании "Аэрофлот" проводят "полевую выучку" четвероногих представителей породы, имеющей особые способности определять наличие коронавируса у человека.

В аэропорту Шереметьево уже есть свои четвероногие герои - собаки - шалайки, гибриды шакала и лайки. Они проходят важнейший тренинг: учатся безошибочно выявлять коронавирус у человека.

Служебная собака.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Нюх на коронавирус: собак учат различать COVID-19

Обучение проводят сотрудники кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот". Методику по развитию нюха животных разрабатывали российские научные центры и Роспотребнадзор.

Если эксперимент удастся, то новый способ экспресс-тестирования будут применять в российских воздушных гаванях. Такой опыт не новость в мировой практике: например, в Объединенных Арабских Эмиратах и Финляндии метод испытывают уже непосредственно на пассажирах.

Как собака помогает человеку - в нашей фотоленте.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2036)

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Кинолог с одной из служебных собак породы шалайка.
"Стойка" на инфекцию: как тренируют служебных собак, выявляющих COVID-19 по запаху
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