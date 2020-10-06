"Стойка" на инфекцию: как тренируют служебных собак, выявляющих COVID-19 по запаху

В аэропорту Шереметьево уже есть свои четвероногие герои - собаки - шалайки, гибриды шакала и лайки. Они проходят важнейший тренинг: учатся безошибочно выявлять коронавирус у человека.

Обучение проводят сотрудники кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот". Методику по развитию нюха животных разрабатывали российские научные центры и Роспотребнадзор.

Если эксперимент удастся, то новый способ экспресс-тестирования будут применять в российских воздушных гаванях. Такой опыт не новость в мировой практике: например, в Объединенных Арабских Эмиратах и Финляндии метод испытывают уже непосредственно на пассажирах.

Как собака помогает человеку - в нашей фотоленте.

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