Фото - Один "ковидлик", пожалуйста: в Чехии кондитеры делают пирожные "на злобу дня"

В одном из старейших пражских кафе - Černá Madona (Черная Мадонна) - подают новый десерт: пирожные в форме коронавируса.

Все в этом десерте необычно. Кафе, где его предлагают, название свое носит не случайно. Расположено оно в Музее чешского кубизма, само здание которого очень необычной формы, а украшен архитектурный изыск статуей Богородицы из черного камня .

Но вернемся к пирожному. На его создание кондитеров вдохновило цветное изображение COVID-19. Все эти яркие рожки на сферическом теле - чем не повод для фантазии, чем не форма для креативного наполнения?

Немного шоколадной глазури, чуть ягод малины, белый шоколад - и вуаля! Грамотно в Праге умеют использовать ситуацию с пандемией.

К слову, посетители восторгаются не только этим кондитерским шедевром. В "Черной Мадонне" все сласти прекрасны. Музей кубизма, видимо, задает высокую планку.

С чем едят пирожное-вирус - в нашей фотоленте.

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