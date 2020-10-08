19:57 08 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.88
  • USD16.91
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Фото

Фото - Один "ковидлик", пожалуйста: в Чехии кондитеры делают пирожные "на злобу дня"

Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2045)
30 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© REUTERS / David W Cerny
В Праге - кондитерская премьера, пирожное в форме коронавируса.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/08/31965176.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201008/31965715/photo-odin-virus-pozhaluysta-v-chehia-konditery-delayut-pirozhnye-na-zlobu-dnya.html

В одном из старейших пражских кафе - Černá Madona (Черная Мадонна) - подают новый десерт: пирожные в форме коронавируса.

Все в этом десерте необычно. Кафе, где его предлагают, название свое носит не случайно. Расположено оно в Музее чешского кубизма, само здание которого очень необычной формы, а украшен архитектурный изыск статуей Богородицы из черного камня .

Но вернемся к пирожному. На его создание кондитеров вдохновило цветное изображение COVID-19. Все эти яркие рожки на сферическом теле  - чем не повод для фантазии, чем не форма для креативного наполнения?

Торты и пирожные для собак
© Ruptly
В Италии открылась пекарня, где готовят торты и пирожные для собак
Немного шоколадной глазури, чуть ягод малины, белый шоколад - и вуаля! Грамотно в Праге умеют использовать ситуацию с пандемией.

К слову, посетители восторгаются не только этим кондитерским шедевром. В "Черной Мадонне" все сласти прекрасны. Музей кубизма, видимо, задает высокую планку. 

С чем едят пирожное-вирус - в нашей фотоленте.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2045)

По теме

Пускай маска весит два с половиной килограмма, зато она - из чистого золота
Новый "вирус" бьет рекорд: Little Big уже покорил зрителей "Евровидения"


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
В Праге - кондитерская премьера, пирожное в форме коронавируса.
Фото - Один "ковидлик", пожалуйста: в Чехии кондитеры делают пирожные "на злобу дня"
Один день из жизни патрульного полицейского/
Видео - Один день из жизни патрульного полицейского
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове март-сентябрь 2020
COVID-19 в Молдове: антирекорды, цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться