Фото - Один "ковидлик", пожалуйста: в Чехии кондитеры делают пирожные "на злобу дня"

Все в этом десерте необычно. Кафе, где его предлагают, название свое носит не случайно. Расположено оно в Музее чешского кубизма, само здание которого очень необычной формы, а украшен архитектурный изыск статуей Богородицы из черного камня .
Но вернемся к пирожному. На его создание кондитеров вдохновило цветное изображение COVID-19. Все эти яркие рожки на сферическом теле - чем не повод для фантазии, чем не форма для креативного наполнения?
К слову, посетители восторгаются не только этим кондитерским шедевром. В "Черной Мадонне" все сласти прекрасны. Музей кубизма, видимо, задает высокую планку.
С чем едят пирожное-вирус - в нашей фотоленте.
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