Фото - Хроника одного дня молдавского патрульного полицейского

Выходные для них - только цифры в календаре. Патрульные полицейские начинают свой рабочий день в кругу семьи, но никто не знает, что случится в обычные трудовые будни.

На их долю выпала серьезная и сложная миссия - иная, чем у других профессий. Вне службы полицейские, как и все мы, стараются больше времени проводить в кругу близких. Но служба - на первом месте.

О том, как свой рабочий день проводит полицейский, рассказывает Sputnik Молдова.

В обычные рабочие дни Вадим Синегур, наряду с другими коллегами, следит за соблюдением общественного порядка в парке La Izvor столичного сектора Буюканы. Проще и продуктивней при этом использовать старый добрый велосипед.

Полицейский на велосипеде в парке - картина мирная и спокойная. Но, как говорит сам Вадим, каждый рабочий день - это вызов, потому что неизвестно, чем он может закончиться.

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