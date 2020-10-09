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Фото - Хроника одного дня молдавского патрульного полицейского

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  • Один день из жизни патрульного полицейского
  • Один день из жизни патрульного полицейского
  • Один день из жизни патрульного полицейского
  • Один день из жизни патрульного полицейского
  • Один день из жизни патрульного полицейского
  • Один день из жизни патрульного полицейского
  • Один день из жизни патрульного полицейского
  • Один день из жизни патрульного полицейского
  • Один день из жизни патрульного полицейского
  • Один день из жизни патрульного полицейского
  • Один день из жизни патрульного полицейского
  • Один день из жизни патрульного полицейского
  • Один день из жизни патрульного полицейского
  • Один день из жизни патрульного полицейского
© Sputnik / Mihai Caraus
Патрульный полицейский Вадим Синегур в кругу семьи.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/05/31918253.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201009/31918598/video-odin-den-iz-zhizni-patrulnogo-politseyskogo.html

Выходные для них - только цифры в календаре. Патрульные полицейские начинают свой рабочий день в кругу семьи, но никто не знает, что случится в обычные трудовые будни.

На их долю выпала серьезная и сложная миссия - иная, чем у других профессий. Вне службы полицейские, как и все мы, стараются больше времени проводить в кругу близких. Но служба  - на первом месте. 

О том, как свой рабочий день проводит полицейский, рассказывает Sputnik Молдова.

В обычные рабочие дни Вадим Синегур, наряду с другими коллегами, следит за соблюдением общественного порядка в парке La Izvor столичного сектора Буюканы. Проще и продуктивней при этом использовать старый добрый велосипед. 

Полицейский на велосипеде в парке - картина мирная и спокойная. Но, как говорит сам Вадим, каждый рабочий день - это вызов, потому что неизвестно, чем он может закончиться.

 

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