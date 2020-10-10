Фото с места событий: в Бейруте прогремел новый взрыв

Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит после взрыва густонаселенный квартал Тарик Джадида в Бейруте.

В результате произошедшего на складе с горюче-смазочными материалами взрыва, по данным ливанского подразделения Красного Креста, скончались четыре человека. При этом свыше 50 человек получили травмы.

Как сообщили жители дома, где располагался склад, его владелец хранил там солярку для электрогенератора. По другим данным, там находились бидоны с бензином и резервуар с мазутом. Специалисты проверяют эту информацию.

В результате взрыва оказались повреждены близлежащие дома и транспортные средства. Владелец резервуара с мазутом задержан.

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