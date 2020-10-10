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Фото с места событий: в Бейруте прогремел новый взрыв

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© Sputnik / Mikhail Alaeddin
Пожарные и спасатели на месте разбора завалов после взрыва на складе горче-смазочных материалов в жилом доме в квартале Тарик Джадида в Бейруте.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/0a/31985431.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201010/31986152/photo-s-mesta-vzryva-beirut.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит после взрыва густонаселенный квартал Тарик Джадида в Бейруте.

В результате произошедшего на складе с горюче-смазочными материалами взрыва, по данным ливанского подразделения Красного Креста, скончались четыре человека. При этом свыше 50 человек получили травмы.

Как сообщили жители дома, где располагался склад, его владелец хранил там солярку для электрогенератора. По другим данным, там находились бидоны с бензином и резервуар с мазутом. Специалисты проверяют эту информацию.

В результате взрыва оказались повреждены близлежащие дома и транспортные средства. Владелец резервуара с мазутом задержан.

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