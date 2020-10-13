Фото - Вот это махина: атомный ледокол "Арктика" прибыл в Мурманск

Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска стало по-настоящему грандиозным событием. Позади остались серьезные испытания в непростых северных условиях.
Но судно справилось, полученные специалистами результаты испытаний полностью подтвердили проектные характеристики корабля.
Свой путь ледокол проекта 22220 начал 22 сентября: вышел из Санкт-Петербурга в направлении порта приписки Мурманска. А 3 октября он достиг географической точки Северного полюса.
Торжественная передача головного универсального атомного ледокола "Арктика" и поднятие флага Российской Федерации на его борту намечена на 21 октября 2020 года.
Суровая красота и путь атомохода - в нашей фотоленте.
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