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Фото - Вот это махина: атомный ледокол "Арктика" прибыл в Мурманск

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© Sputnik / Pavel Lvov
В Мурманск после ледовых испытаний прибыл головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика".
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/0d/32016660.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201013/32017385.html

После испытаний в суровых условиях, в Мурманск прибыл атомный ледокол "Арктика" - первый представитель серии самых мощных в мире судов этого типа.

Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска стало по-настоящему грандиозным событием. Позади остались серьезные испытания в непростых северных условиях. 

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© Ruptly
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Но судно справилось, полученные специалистами результаты испытаний полностью подтвердили проектные характеристики корабля. 

Свой путь ледокол проекта 22220 начал 22 сентября: вышел из Санкт-Петербурга в направлении порта приписки Мурманска. А 3 октября  он достиг географической точки Северного полюса.

Торжественная передача головного универсального атомного ледокола "Арктика" и поднятие флага Российской Федерации на его борту намечена на 21 октября 2020 года.

Суровая красота и путь атомохода - в нашей фотоленте. 

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Фото - Вот это махина: атомный ледокол "Арктика" прибыл в Мурманск
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