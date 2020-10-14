Процесс пошел: в Молдове начали печатать бюллетени для выборов президента

Первая партия предназначена для молдавской диаспоры за рубежом. Смотрите в фотоленте Sputnik, как все происходит в типографии.

В Центральной типографии Кишинева в среду началась печать бюллетеней для голосования на избирательных участках за границей в ходе выборов президента Молдовы.

Общее число граждан, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на этапе завершения процедуры обновления списков, составляет 3 287 140 человек с правом голоса.

Для электората, которые находится за границей, подготовят 556 тысяч бюллетеней. На государственном языке 467,6 тысячи, а на русском – 88,4 тысячи.

Лист будет длиной в 236 миллиметров и шириной в 140 миллиметров.

В верхней части - надпись: "БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ", ниже указан тип избирательной кампании - "Для выборов Президента Республики Молдова" и дата проведения - "1 ноября 2020 года". Под датой голосования будут обозначены два числа: слева - порядковый номер избирательного округа, а справа - порядковый номер электорального участка.

В четырехугольнике с левой стороны нанесен символ конкурента на выборах, а с правой стороны - круг, в который избиратель ставит печать с надписью: "Проголосовал" (Votat).

Имена кандидатов вписываются заглавными буквами в порядке их регистрации ЦМК. Бюллетени для голосования напечатают на непрозрачной (матовой) дымчато-серой бумаге.

Цена одного бюллетеня составляет 0,192 лея, а весь тираж на заграничные бюллетени обошелся в 106 752 лея.

Что надо знать о выборах главы государств

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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