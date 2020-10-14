Фото - Пандемии вопреки: в столице Молдовы отметили День города

Дату своего основания Кишинев традиционно отмечает в православный праздник - Покров Пресвятой Богородицы.

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Столица Молдовы отпраздновала свое 584-летие. Из-за пандемии не проводили традиционных широких гуляний, но праздник все-таки отметили.

Немало кишиневцев сочли возможным посетить его. Однако при этом люди старались соблюдать меры защиты. Во всяком случае, надеть маску в месте массового скопления, тем самым обезопасив себя и остальных от возможного заражения.

В разных частях города прошли концерты, ярмарки рукотворных работ народных мастеров. Самые яркие события дня представлены в фотоленте Sputnik Молдова.

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