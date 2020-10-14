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Фото - Пандемии вопреки: в столице Молдовы отметили День города

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  • Кишинев отметил свое 584-летие.
  • В Кафедральном Соборе с утра прошла литургия.
  • Несмотря на пандемию, жители Кишинева, следуя традиции, посетили праздник.
  • Публика была, в подавляющем большинстве своем, в масках.
  • Люди старались соблюдать меры безопасности.
  • Это один из способов напомнить о том, что необходимо соблюдать социальную дистанцию.
  • Возле Арки Победы прошел концерт.
  • Праздничные мероприятия организовали во всех всех районах города.
  • Каждый район постарался чем-то отличиться. Например, на Чеканах прошел конный парад.
  • Демонстрировали навыки конной езды и представительницы органов правопорядка.
  • В разных частях города также прошли ярмарки народных ремесел.
  • На продажу выставили керамические изделия.
  • На ярмарке можно было увидеть и различные работы из дерева.
  • Народные умельцы демонстрировали также изделия, изготовленные из кожи и меха.
  • А вот высеченный из дерева вручную символ Молдовы - зубр.
  • И, конечно, присутствующие активно снимали происходящее - на память.
© Sputnik / Mihai Caraus
Кишинев отметил свое 584-летие.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/0e/32033013.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201014/32034545/v-kishineve-otmetili-den-goroda-kak-proshel-prazdnik.html

Дату своего основания Кишинев традиционно отмечает в православный праздник - Покров Пресвятой Богородицы.

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Столица Молдовы отпраздновала свое 584-летие. Из-за пандемии не проводили традиционных широких гуляний, но праздник все-таки отметили.

Немало кишиневцев сочли возможным посетить его. Однако при этом люди старались соблюдать меры защиты. Во всяком случае, надеть маску в месте массового скопления, тем самым обезопасив себя и остальных от возможного заражения.

В разных частях города прошли концерты, ярмарки рукотворных работ народных мастеров. Самые яркие события дня представлены в фотоленте Sputnik Молдова.

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Теги:
праздник, День города Кишинева, День города


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