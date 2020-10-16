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События недели: о самом интересном в Молдове за 7 дней

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  • Бюллетень для голосования на президентских выборах
  • Бюллетень для голосования на президентских выборах
  • Бюллетень для голосования на президентских выборах
  • Ziua orașului Chișinau 2020
  • Ziua orașului Chișinau 2020
  • Ziua orașului Chișinau 2020
  • Ziua orașului Chișinau 2020
  • Ziua orașului Chișinau 2020
  • Ziua orașului Chișinau 2020
  • Ziua orașului Chișinau 2020
  • Ziua orașului Chișinau 2020
  • В Кишинев из Москвы прибыли пять спецавтомобилей, оборудованных для уборки снега
  • Снегоуборочная машина
  • В Кишинев из Москвы прибыли пять спецавтомобилей, оборудованных для уборки снега
© Sputnik / Mihai Caraus
В Центральной типографии 14 октября началась печать бюллетеней для избирательных участков за границей.
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Sputnik Молдова
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В фотоленте Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных, ярких и необычных событиях минувшей семидневки.

Главные фотособытия недели — стартовала печать бюллетеней на президентских выборах, в Кишиневе прошел День города, в столицу прибыла современная коммунальная техника, подаренная Россией.

Выборы президента 2020: началась печать бюллетеней для молдавской диаспоры

В Центральной типографии Кишинева в среду начали печать бюллетеней для голосования на избирательных участках за границей в ходе президентских выборов, которые намечены на 1 ноября 2020. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Центризбирком напечатает 556 тысяч бюллетеней для избирателей, которые находятся за границей. На государственном языке 467,6 тысячи, а на русском – 88,4 тысячи.

День города прошел, несмотря на пандемию

Без традиционных шашлыков и палаток с выпивкой-закуской: празднования в честь Дня города прошли в новом формате – в каждом секторе столицы организовали отдельную развлекательную программу.

Столица отметила свое 584-летие в коронавирусных условиях по-иному. Примар Ион Чебан заранее предупредил, что превращать город в одну сплошную кухню не намерен. Власти решили показать аутентичность и красоту столицы.

Кишинев получил отличный подарок из Москвы

В Кишинев из Москвы 16 октября прибыли пять спецавтомобилей, оборудованных для уборки снега. Техника подарена молдавской столице московским государственным предприятием "Экотехпром".

Машины произведены в 2017 году, одна единица стоит порядка 1,5 миллиона леев.

В ноябре 2019 года во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным кишиневский градоначльник Ион Чебан попросил изучить возможность предоставления поддержки в виде спецтехники и оборудования для текущих нужд муниципия, а также запуска нескольких инвестиционных проектов.

А в начале прошлого года в Кишинев прибыли многофункциональные коммунальные автомобили на базе грузовиков "КамАЗ". На эти цели правительство Российской Федерации выделило 100 миллионов рублей из Резервного фонда.

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Теги:
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