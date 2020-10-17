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Фото - Галоп, берет, автомат: конная подготовка девушек-курсантов десантного училища

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Стрельба на полном скаку? Легко!
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201017/32064361/foto-galop-beret-avtomat-konnaya-podgotovka-devushek-kursantov-desantnogo-uchilishcha.html

Девушка на летящем коне - это романтика. А вот девушка в камуфляже, стреляющая из автомата на полном скаку, - это курсант Рязанского Гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища.

Бойцы "Крылатой гвардии" осваивают навыки конной подготовки. Десантникам она необходима: далеко не всякая местногсть проходима для военной техники. Там, где "бронепоезд не промчится", пройдет лошадь! Точнее, - проскачет.

Десант. Архивное фото.
© Sputnik / Vitaliy Timkiv
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Рязанское Гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова уделяет подготовке личного состава особое внимание.  

Прежде всего курсант должен найти подход к лошади. Без этого, говорят знающие люди, никакой конной подготовки не получится. К занятиям десантники подходят ответственно и серьезно. С шага на галоп, с галопа - обратно на шаг. Только упорный труд может заложить основы успеха.

Курсантов учат не только управлять лошадью, но и правильно за ней ухаживать, кормить и седлать. Все-таки, речь об армейских буднях, так что в обязательную "программу" входит и навьючивание животного. Если это сделать неправильно, самая важная операция может быть провалена.

Но поражения - это не для наших десантников. Мгновения конной тренировки красавцев и красавиц - в нашей фотоленте. 

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Курсантка Рязанского Гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова на занятиях по конной подготовке.
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