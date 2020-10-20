Фото - "Оставайтесь дома". Инструкция по защите от коронавируса в стиле пин-ап

Автор начал свою карьеру в России, а затем перебрался в Америку, где и по сей день создает работы, привлекающие внимание тысяч его поклонников.

Уроженец провинциального Рыбинска, по его словам, рисует всю жизнь, сколько себя помнит. В России он успел отучиться в художественном училище, а еще во ВГИКе на аниматора. Много работал на родине, рисовал, в частности, для журналов.

Главное для художника - найти свой уникальный стиль. Для Тарусова таким стал пин-ап, с 2011 года он профессионально занялся этим видом рисунка. Это позволило ему хорошо зарабатывать и переехать в Лос-Анджелес в 2015 году.

Художник широко известен в интернете, у него есть аккаунты практически во всех соцсетях, где тысячи его преданных подписчиков могут следить за творчеством мастера.

Тарусов любит рисовать всем известных персонажей в своем особенном стиле. Под его перо уже "попали" герои известных голливудских блокбастеров, диснеевские принцессы и персонажи культовых советских комедий.

Не обошел вниманием автор и тему самоизоляции, ставшей актуальной весной этого года. Серия его рисунков "Коронавирус — инструкция по выживанию" не только порадует глаз, но и научит, как правильно вести себя во время пандемии и карантина.

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