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Фото - "Оставайтесь дома". Инструкция по защите от коронавируса в стиле пин-ап

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (2151)
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  • Оставайся дома! Дома всегда есть, чем заняться.
  • Мойте руки!
  • Не прикасайтесь к лицу!
  • Обращайтесь за помощью к врачам.
  • Не запасайтесь туалетной бумагой.
  • Носите маску и перчатки, выходя из дома.
  • Чихайте в сгиб локтя.
  • Соблюдайте социальную дистанцию (2 м.)
  • Избегайте скоплений людей.
© Photo : Andrew Tarusov
Оставайтесь дома! Там всегда есть, чем заняться.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/14/32095813.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201020/32096345.html

Русский художник Андрей Тарусов, живущий в Лос-Анджелесе, нарисовал графическую серию "Коронавирус — инструкция по выживанию" в особой манере.

Автор начал свою карьеру в России, а затем перебрался в Америку, где и по сей день создает работы, привлекающие внимание тысяч его поклонников. 

Уроженец провинциального Рыбинска, по его словам, рисует всю жизнь, сколько себя помнит. В России он успел отучиться в художественном училище, а еще во ВГИКе на аниматора. Много работал на родине, рисовал, в частности, для журналов. 

Главное для художника - найти свой уникальный стиль. Для Тарусова таким стал пин-ап, с 2011 года он профессионально занялся этим видом рисунка. Это позволило ему хорошо зарабатывать и переехать в Лос-Анджелес в 2015 году.

Художник широко известен в интернете, у него есть аккаунты практически во всех соцсетях, где тысячи его преданных подписчиков могут следить за творчеством мастера.

Кот по кличке Маро
© Photo: Insatgram / личный архив Ри Мацуи
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Тарусов любит рисовать всем известных персонажей в своем особенном стиле. Под его перо уже "попали" герои известных голливудских блокбастеров, диснеевские принцессы и персонажи культовых советских комедий.

Не обошел вниманием автор и тему самоизоляции, ставшей актуальной весной этого года. Серия его рисунков "Коронавирус — инструкция по выживанию" не только порадует глаз, но и научит, как правильно вести себя во время пандемии и карантина.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2151)

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Рецепт выживания от Андрея Тарусова.
Фото - "Оставайтесь дома". Инструкция по защите от коронавируса в стиле пин-ап
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