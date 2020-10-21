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Пошли в тираж: как печатают бюллетени для выборов президента Молдовы

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Выборы президента Молдовы: подробности (186)
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  • В печать поступила партия бюллетеней для голосования на президентских выборах.
  • Эти бланки будут распределены по избирательным участкам, которые откроют на территории республики.
  • Бюллетени для отечественных электоральных участков печатают в кишиневской типографии.
  • Здесь имеется все необходимое для этого оборудование.
  • Вот на нем и выпускаются те самые бюллетени, которые выдадут голосующим.
  • Свою подпись на сигнальном экземпляре поставил председатель ЦИКа Дорин Чимиль.
  • Тем самым он дал добро на печать всего тиража бюллетеней.
  • Работники типографии снова заправляют печатную машину краской.
  • Процесс пошел!
  • Всего им предстоит выпустить 2 934 017 бюллетеней для голосования.
© Sputnik / Mihai Caraus
Бюллетень для голосования на президентских выборах.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/15/32104617.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201021/32107839/poshli-v-tirazh-kak-pechatayut-byulleteni-dlya-vyborov-prezidenta-moldovy.html

Эти экземпляры предстоит распределить по электоральным участкам на территории республики. Всего должно быть выпущено свыше 2,9 миллионов бланков.

В кишиневской типографии "Poligrafic" приступили к печати партии бюллетеней для избирательных участков, которые будут открыты на территории республики. Свою одобрительную подпись на сигнальном экземпляре поставил глава Центральной избирательной комиссии Дорин Чимиль.  

"Печать 2 934 017 бюллетеней для голосования обойдется в 422 498,45 лея, а цена одного - 0,144 лея", - отметили в ЦИК.

Из общего числа бюллетеней 2 168 620 на государственном языке, а 765 397 - на русском. Длина листа 236 миллиметров, а ширина - 140 миллиметров.

Миссия наблюдателей СНГ. Архивное фото.
© Sputnik / Vladimir Polusatov
За выборами президента Молдовы будут следить наблюдатели СНГ

Всего неделю назад в Центральной типографии Кишинева дали старт печати бюллетеней для заграничных избирательных участков. Их тираж уже отправлен в дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Молдова за рубежом.

Для электората, который находится за границей, напечатали 556 тысяч бюллетеней. На государственном языке 467,6 тысячи, а на русском – 88,4 тысячи. Цена одного бланка составляла 0,192 лея, а весь тираж на заграничные бюллетени обошелся в 106 752 лея.

Что надо знать о выборах главы государств

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов.

Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании
© Sputnik
Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.

Кто был президентом Молдовы за 29 лет
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Все президенты Молдовы за 29 лет

Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (186)

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Теги:
печать, избирательные бюллетени, бюллетени, президент Молдовы, выборы президента


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