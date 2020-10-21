Пошли в тираж: как печатают бюллетени для выборов президента Молдовы

Эти экземпляры предстоит распределить по электоральным участкам на территории республики. Всего должно быть выпущено свыше 2,9 миллионов бланков.

В кишиневской типографии "Poligrafic" приступили к печати партии бюллетеней для избирательных участков, которые будут открыты на территории республики. Свою одобрительную подпись на сигнальном экземпляре поставил глава Центральной избирательной комиссии Дорин Чимиль.

"Печать 2 934 017 бюллетеней для голосования обойдется в 422 498,45 лея, а цена одного - 0,144 лея", - отметили в ЦИК.

Из общего числа бюллетеней 2 168 620 на государственном языке, а 765 397 - на русском. Длина листа 236 миллиметров, а ширина - 140 миллиметров.

Всего неделю назад в Центральной типографии Кишинева дали старт печати бюллетеней для заграничных избирательных участков. Их тираж уже отправлен в дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Молдова за рубежом.

Для электората, который находится за границей, напечатали 556 тысяч бюллетеней. На государственном языке 467,6 тысячи, а на русском – 88,4 тысячи. Цена одного бланка составляла 0,192 лея, а весь тираж на заграничные бюллетени обошелся в 106 752 лея.

Что надо знать о выборах главы государств

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.

Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video