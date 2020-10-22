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Фото: Органный зал в Кишиневе снова открыл свои двери для публики

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2174)
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  • В течение нескольких месяцев Органный зал в Кишиневе оставался закрытым для публики. Причина тому - пандемия коронавируса нового типа.
  • Коридоры Органного зала были безлюдными...
  • Сцена тоже пустовала...
  • В четверг Органный зал вновь открыл свои двери для любителей классической музыки.
  • Концерт прошел с соблюдением всех мер защиты в условиях пандемии.
  • Зрители рассаживались с соблюдением социальной дистанции.
  • В зале столичного Органного зала состоялся концерт в исполнении Национального камерного оркестра под управлением дирижера Кристиана Флори.
  • Насладиться гармонией звуков пришли десятки зрителей.
  • Выступление оркестра под руководством дирижера Кристиана Флори.
  • Присутствующие насладились музыкой барокко.
  • Во время концерта зрители воздали должное исполнительскому мастерству нескольких известных музыкантов: Татьяны Костюк, Иона Негурэ, Ольги Юхно.
  • Если раньше на концертах классической музыки обязательным атрибутом был вечерний наряд, то сейчас - защитная маска.
  • Солируют духовые.
  • Удовольствие от концерта получили не только зрители, но и музыканты.
© Sputnik / Mihai Caraus
В течение нескольких месяцев Органный зал в Кишиневе оставался закрытым для публики. Причина тому - пандемия коронавируса нового типа.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/16/32130562.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201022/32131281/photo-organnyy-zal-chisinau-snova-otkryl-svoi-dveri.html

Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова, как прошел первый за шесть месяцев пандемии концерт в столичном Органном зале.

Коронавирус внес коррективы абсолютно во все сферы жизни. В том числе в культуру. Театры, концертные залы в течение нескольких месяцев не принимали посетителей. Эта участь не миновала и Органный зал.

Спустя практически полгода его двери наконец открылись для зрителя. Концерт прошел с соблюдением всех мер защиты в условиях пандемии.

Тот факт, что публика должна была соблюдать социальную дистанцию ​​и другие меры, введенные властями на период пандемии, не заставила ее отказаться от участия в долгожданном событии.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2174)

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