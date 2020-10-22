Фото: Органный зал в Кишиневе снова открыл свои двери для публики

Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова, как прошел первый за шесть месяцев пандемии концерт в столичном Органном зале.

Коронавирус внес коррективы абсолютно во все сферы жизни. В том числе в культуру. Театры, концертные залы в течение нескольких месяцев не принимали посетителей. Эта участь не миновала и Органный зал.

Спустя практически полгода его двери наконец открылись для зрителя. Концерт прошел с соблюдением всех мер защиты в условиях пандемии.

Тот факт, что публика должна была соблюдать социальную дистанцию ​​и другие меры, введенные властями на период пандемии, не заставила ее отказаться от участия в долгожданном событии.

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