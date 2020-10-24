В Польше вспыхнули беспорядки из-за фактического запрета на аборты

В Польше Конституционный суд опубликовал разъяснения по закону об абортах, тем самым отменив положение закона 1993 года.

Оно позволяло искусственное прерывание беременности при серьезной и необратимой инвалидности плода, а это - 98 процентов всех обращений.

Часть политиков посчитала это узаконенной евгеникой и потребовала аборты запретить. Противники такого решения, которых не остановили даже коронавирусные ограничения, выразили свое недовольство у здания суда. Затем они прошли к зданию правящей в Польше партии "Закон и справедливость" и к дому ее лидера, вице-премьера Ярослава Качиньского.

Там и произошли стычки с полицией с применением слезоточивого газа.

Подробности - в нашей фотоленте.

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