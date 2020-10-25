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Фото - Ретроспектива недели: о самом важном в Молдове за прошедшие 7 дней

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  • Парк
  • Парк
  • Парк
  • Органнный зал
  • Присутствующие насладились музыкой барокко.
  • Primul concert cu public în Sala cu Orgă din Chișinău, dupâ șapte luni de restricții
  • Во время концерта зрители воздали должное исполнительскому мастерству нескольких известных музыкантов: Татьяны Костюк, Иона Негурэ, Ольги Юхно.
  • Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2020
  • Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2020
  • Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2020
  • Международный инвестиционный форум
© Sputnik / Mihai Caraus
Быо объявлен "желтый код" метеоопасности в связи заморозками, но кишиневцев это не напугало.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/17/32144848.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201025/32146077/retrospektiva-nedeli-o-samom-vazhnom-v-moldove-za-proshedshie-7-dney.html

В фотоленте Sputnik Молдова мы традиционно подбираем кадры с наиболее значимых, ярких и необычных событий минувшей семидневки.

Сегодня в объективе - похолодание в Молдове, первый за полгода концерт "Музыка барокко" с участием Национального камерного оркестра под управлением дирижера Кристиана Флори в столичном Органном зале и VI международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2020 в Комрате.

Ждем первого инея

На всей территории страны был объявлен "желтый код" метеоопасности в связи заморозками. 

В связи с затоком холодного воздуха с северных широт в Молдове предупредили о падении температуры в ночные и утренние часы на почве до -1..-3, а также местами в воздухе до -1..-2.

Первая "очная" встреча с гармонией звуков за последние полгода

В зале столичного Органного зала состоялся концерт "Музыка барокко" с участием Национального камерного оркестра под управлением дирижера Кристиана Флори. Насладиться живым исполнением пришли десятки зрителей.

Присутствующие заявили, что давно желали стать участниками такого рода праздника искусства, а улыбку и хорошее настроение невозможно скрыть даже за защитными масками.

Во время концерта зрители воздали должное исполнительскому мастерству нескольких известных музыкантов: Татьяны Костюк, Иона Негурэ, Ольги Юхно.

Большое международное событие на Юге

В Комрате состоялся VI международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2020. В нем приняли участие делегации из России, Турции, Румынии, Беларуси, Италии и других стран.

Программе Форума включала пленарную часть, работу в секциях, встречи представителей бизнеса в формате B2B. В ходе Invest Gagauzia-2020 был подписан ряд меморандумов о сотрудничестве, среди них – соглашение о поставке в Гагаузию электробусов.

Основными темами дискуссий стали новые вызовы и модели экономического сотрудничества в условиях пандемии COVID-19, инвестиционные возможности и перспективы развития региона, меры улучшения делового климата и привлечения инвестиций.

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