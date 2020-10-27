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Фото - Досрочное голосование на выборах президента США

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© Sputnik / Yuki Iwamura
Избиратель во время досрочного голосования на выборах президента США в спортивном комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/1b/32179937.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201027/32180549/foto-trump-dosrochnye-vybory.html

Более 62 миллионов граждан США досрочно проголосовали на выборах президента, подробности - в фотоленте.

Если сравнивать с прошлыми выборами, то это число на 12 миллионов больше, чем четыре года назад, и в ближайшие дни может достичь рекордных 100 миллионов человек.

В ходе финального этапа предвыборного турне действующий глава Белого дома говорит о своём лидерстве в рамках президентской кампании. Голосование, назначенное на 3 ноября, он назвал самым важным в истории США. Между тем его соперник — демократ Джо Байден также активно использует оставшееся до выборов время, общаясь с электоратом. В настоящий момент, согласно предварительному голосованию, перевес в пользу Демократической партии, кандидатом от которой является Джо Байден, составляет 2:1. Но, по словам политологов, предварительные цифры не отображают общую картину. Аналитики напоминают о кампании 2016 года, когда социологи единогласно присуждали победу Хиллари Клинтон, однако их прогнозы не сбылись.

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