Фото - Досрочное голосование на выборах президента США

Если сравнивать с прошлыми выборами, то это число на 12 миллионов больше, чем четыре года назад, и в ближайшие дни может достичь рекордных 100 миллионов человек.

В ходе финального этапа предвыборного турне действующий глава Белого дома говорит о своём лидерстве в рамках президентской кампании. Голосование, назначенное на 3 ноября, он назвал самым важным в истории США. Между тем его соперник — демократ Джо Байден также активно использует оставшееся до выборов время, общаясь с электоратом. В настоящий момент, согласно предварительному голосованию, перевес в пользу Демократической партии, кандидатом от которой является Джо Байден, составляет 2:1. Но, по словам политологов, предварительные цифры не отображают общую картину. Аналитики напоминают о кампании 2016 года, когда социологи единогласно присуждали победу Хиллари Клинтон, однако их прогнозы не сбылись.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova