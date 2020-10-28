Это делал каждый: мультфильмы, которые мы любили смотреть

Не секрет, что многие из нас вошли в мир кино через мультфильмы. Давайте вспомним свои любимые "мультики". Тем более, что есть повод.

Мультфильмов много не бывает, особенно, если они качественные и запоминающиеся. В честь Международного дня анимации, который отмечается 28 октября, мы подготовили фотоленту с кадрами из самых популярных мультфильмов.

В подборку вошли самые разные ленты: от классики советского кинематографа "Крокодил Гена и его друзья" - до шедевров современной анимации - "Унесенные призраками" и "Холодное сердце". От известных всем мультсериалов "Маша и медведь" и "Смешарики" - до фильма популярного сегодня жанра аниме "Твое имя".

Крокодил Гена и его друзья

Впервые зрители познакомились с любимыми персонажами мультфильма "Крокодил Гена и его друзья" в далеком 1969 году. С момента выхода на экраны и до нынешнего времени выпускаются куклы, сувениры, открытки, одежда и посуда с главными героями.

Мультфильм стал поистине всенародным, его до сих пор пересматривают и цитируют дети и взрослые.

Унесенные призраками

Анимационный шедевр Хаяо Миядзаки, "Унесенные призраками" вышел в Японии в 2001 году, а уже через год начал свое победное шествие по всему миру. В 2002 году на Берлинском кинофестивале он получил приз "Золотой медведь", а в 2003 выиграл премию "Оскар" в номинации "лучший анимационный полнометражный фильм". Фильм о маленькой девочке Тихиро, пытающейся спасти своих родителей, наполнен также и сатирой, обличающей проблемы современного общества.

В рейтинге лучших мультфильмов всех времён и народов, составленном пользователями сайта IMDb - крупнейшей базы данных о кинематографе - "Унесённые призраками" занимают 1-е место.

Храбрая сердцем

Сразу после выхода в 2012 году мультфильм покорил зрителей яркой и смелой героиней. Фильм о приключениях принцессы Миринды стал настоящей эпической сагой, наполненной волшебством и приключениями. Мастерство аниматоров было оценено по заслугам - в 2013 году лента удостоилась таких премий как "Оскар" и "Золотой глобус" в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм".

Смешарики

Российский мультсериал о похождениях шарообразных животных смотрят и взрослые и дети, ведь в нем есть не только развлекательные моменты, очень часто затрагиваются и серьезные, даже философские темы. Авторы задались целью не только развлечь зрителей, но и обучить их, заставить думать и рассуждать. Мультсериал вышел в эфир в 2006 году и "прожил" в эфире телеканалов до 2014 года. Многие считали, что сериал закрыт, но в 2020 году авторы порадовали поклонников "Смешариков" новыми сериями.

Нэчжа

Китайский фэнтезийный 3D-мультфильм "Нэчжа" вышел в 2019 году и тут же побил все рекорды за первые 10 дней проката. В основу картины положен мифологический сюжет о сыне божества, который бросает вызов своей темной судьбе, решая стать защитником невинных.

Фильм стал чемпионом по сборам среди анимационных проектов в одной стране (Китай) и самым кассовым неанглоязычным мультфильмом в мире.

Холодное сердце

Ещё один лауреат "Оскара" от студии Disney. Мультфильм о двух сестрах-принцессах был встречен положительными, а то и восторженными отзывами и от критиков, и от многочисленных зрителей по всему миру. Эта своеобразная интерпретация сказки о Снежной королеве затронула очень много тем, волнующих современное общество, таких как толерантность, семейные ценности, любовь и предательство.

Ежик в тумане

Советский мультипликационный фильм 1975 года известен своим уникальным графическим исполнением. Работа стала призером множества премий - международных и всесоюзных. Образы, созданные в мультфильме, и по сей день легкоузнаваемы, они часто цитируются и даже приобрели символическое значение в современной культуре. За простым сюжетом - путешествием Ежика в гости к Медвежонку - скрывается философское рассуждение о таинствах бытия и загадочности всего сущего.

Король-лев

Фильм - достойный лауреат многочисленных наград. В его копилке три премии "Золотой глобус", два "Оскара" и три премии "Грэмми". Также "Король Лев" собрал в прокате рекордную сумму для анимации, и этот рекорд остается непобитым уже 30 лет. Сюжет нет смысла пересказывать - вы наверняка видели этот фильм, ну а если нет - это отличный причина, чтобы наконец ознакомиться с этим шедевром анимации.

Твое имя

Фильм популярного сегодня жанра аниме предстал широкому вниманию публики в 2016 году на тематическом фестивале Anime Expo в Лос-Анджелесе. Красивая таинственная и романтичная история сразу обрела многочисленную армию поклонников. Критики отмечают, что фильм снят в традициях японской культуры - он нетороплив и полон философской созерцательности. Отдельной высокой оценки заслуживает высокий уровень графики, прекрасная детализация и прорисовка элементов в анимационной ленте.

Маша и Медведь

Российский мультипликационный сериал с 2009 года радует зрителей. Забавные истории о приключениях маленькой девочки и медведя-молчуна полюбились не только российскому зрителю, они стали популярны по всему миру. Может быть поэтому авторы создали серию сюжетов, где Маша путешествует по разным странам и поет песни на мотив известных национальных мелодий каждой из стран: Италии, Германии, Франции, Японии, Бразилии и многих других.

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