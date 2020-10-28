Фото - Последний пассажирский рейс Ту-154 в России

Трехдвигательный реактивный Ту-154 после 50 лет своей полетной истории остается одним из самых надежных и простых самолетов в эксплуатации для среднемагистральных перевозок.

Самолет Ту-154 авиакомпании "Алроса" совершил последний в РФ гражданский перелет, выполнив рейс из Якутии в Новосибирск, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"В среду, 28 октября 2020 года, единственный из оставшихся в гражданской авиации России самолет Ту-154 выполнил свой заключительный рейс", - говорится в сообщении авиакомпании.

Самолеты такого типа останутся только у правительственных организаций: специального летного отряда «Россия», МВД, ФСБ, Минобороны, писало отраслевое издание Frequent Flyers.