ФОТО - Где в Кишиневе можно увидеть чучело лиса и детеныша кашалота

В экспозиции музея – уникальное собрание животных, птиц, растений и минералов из всех, даже самых отдаленных уголков планеты. Многие экспонаты уникальны, например, некоторых растений, хранящихся в музейном гербарии, в природе уже не существует.
Рассказывая об истории музея, директор обращает внимание, на то, что ни одно животное не было убито специально для пополнения коллекции. Все они погибли в результате столкновения с людской беспечностью, неосторожностью или злобой.
Поэтому практически с каждым экспонатом, с каждым животным, связана какая-либо трагическая история.
Например, змея, которая попала в коллекцию музея из-за того, что просто впала в спячку, но люди посчитали, что она уже мертва. Или детеныш кашалота, который умер от голода, потому что его мать была убита браконьерами.
Изначально музей был предназначен исключительно для студентов, чтобы помочь им в учебном процессе. Тем не менее, ни одному желающему ознакомиться с экспозицией за 67 лет существования музея не было отказано, сделать этот можно и сейчас, двери открыты для всех.
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