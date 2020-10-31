ФОТО - Где в Кишиневе можно увидеть чучело лиса и детеныша кашалота

Музей естественных наук Государственного университета Молдовы - не самый известный из кишиневских музеев. Не многие знают, что работает он еще с 1952 года.

В экспозиции музея – уникальное собрание животных, птиц, растений и минералов из всех, даже самых отдаленных уголков планеты. Многие экспонаты уникальны, например, некоторых растений, хранящихся в музейном гербарии, в природе уже не существует.

Рассказывая об истории музея, директор обращает внимание, на то, что ни одно животное не было убито специально для пополнения коллекции. Все они погибли в результате столкновения с людской беспечностью, неосторожностью или злобой.

Уникальность музея заключается в том, что все экспонаты были собраны студентами и выпускниками биологического факультета университета. С момента его основания в 1952 году биологи привозили животных из разных уголков планеты. Так появилась уникальная коллекция различных представителей фауны земли. Последние 35 лет бессменным руководителем музея является биолог Станислав Данилович Познакомкин, сам выпускник биологического факультета государственного университета.

Поэтому практически с каждым экспонатом, с каждым животным, связана какая-либо трагическая история.

Например, змея, которая попала в коллекцию музея из-за того, что просто впала в спячку, но люди посчитали, что она уже мертва. Или детеныш кашалота, который умер от голода, потому что его мать была убита браконьерами.

Изначально музей был предназначен исключительно для студентов, чтобы помочь им в учебном процессе. Тем не менее, ни одному желающему ознакомиться с экспозицией за 67 лет существования музея не было отказано, сделать этот можно и сейчас, двери открыты для всех.

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