Дождь не помеха: как в Молдове голосовали на выборах президента - фото

Погода 1 ноября выдалась дождливой. Но это не помешало избирательному процессу. Уже к 16.05 стало ясно, что минимальная явка - 33,3% - была обеспечена. Позже ЦИК подтвердил, что голосование признано состоявшимся. Как голосовали сегодня вип-персоны, политики и рядовые жители Молдовы смотрите в нашей фотоподборке.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>