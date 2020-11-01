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Дождь не помеха: как в Молдове голосовали на выборах президента - фото

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  • Игорь Додон на выборах президента Молдавии
  • Игорь Додон на выборах президента Молдавии
  • Ион Чебан на выборах президента Молдавии
  • Ион Чебан на выборах президента Молдавии
  • Зинаида Гречаный на выборах президента Молдавии
  • Candidatul Renato Usatîi a ajuns la secția de votare 1/238 din sediul ASEM.
  • Андрей Нэстасе на выборах президента Молдавии
  • Майя Санду на выборах президента Молдавии
  • Башкан Гагаузии Ирина Влах голосует на выборах президента
  • Ион Кику на выборах президента Молдовы
  • Выборы президента Молдовы
  • Выборы президента Молдовы
  • Выборы президента Молдовы
  • Выборы президента Молдовы
  • Избирательный участок №36/7, Комрат, Дом культуры
  • Голосование на участке в посольстве в Москве.
© Photo : Miroslav Rotari
Игорь Додон на выборах президента Молдавии
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/01/32264853.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201101/32266274/Dozhd-ne-pomekha-kak-v-Moldove-golosovali-na-vyborakh-prezidenta.html

В воскресенье, 1 ноября, граждане Молдовы выбирали главу государства. Выборы президента можно считать состоявшимися, заявили вечером в ЦИК-е. Как голосовали политики, представители власти и обычные жители, смотрите в фотоленте Sputnik.

Погода 1 ноября выдалась дождливой. Но это не помешало избирательному процессу. Уже к 16.05 стало ясно, что минимальная явка - 33,3% - была обеспечена. Позже ЦИК подтвердил, что голосование признано состоявшимся. Как голосовали сегодня вип-персоны, политики и рядовые жители Молдовы смотрите в нашей фотоподборке.

Выборы президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
LIVE: Выборы президента Молдовы – 2020
Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Это Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>

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