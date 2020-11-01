Дождь не помеха: как в Молдове голосовали на выборах президента - фото

В воскресенье, 1 ноября, граждане Молдовы выбирали главу государства. Выборы президента можно считать состоявшимися, заявили вечером в ЦИК-е. Как голосовали политики, представители власти и обычные жители, смотрите в фотоленте Sputnik.

Погода 1 ноября выдалась дождливой. Но это не помешало избирательному процессу. Уже к 16.05 стало ясно, что минимальная явка - 33,3% - была обеспечена. Позже ЦИК подтвердил, что голосование признано состоявшимся. Как голосовали сегодня вип-персоны, политики и рядовые жители Молдовы смотрите в нашей фотоподборке.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Это Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova