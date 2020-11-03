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Фото – Первые голоса и последние встречи со сторонниками кандидатов в президенты США

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  • Доска с именами кандидатов во время голосования на президентских выборах США в поселке Диксвилл-Нотч (Нью-Гэмпшир).
  • Демонстрация пустой урны для голосования на президентских выборах США в поселке Диксвилл-Нотч (Нью-Гэмпшир).
  • Процесс голосования на президентских выборах США
  • Президент США Дональд Трамп во время избирательной кампании в Мичигане.
  • Сторонники Дональда Трампа во время его выступления в Мичигане.
  • Избирательный бюллетень для голосования на президентских выборах США.
  • Певица Леди Гага на концерте во время предвыборной кампании Джо Байдена в Пенсильвании.
  • Кандидат в президенты США Джо Байден в маске на митинге во время предвыбоной кампании в Пенсильвании.
  • Голосование на президентских выборах США в Лос-Анджелесе.
  • А после голосования можно и селфи сделать.
© AFP 2020 / Joseph Prezioso
Доска с именами кандидатов во время голосования на президентских выборах США в поселке Диксвилл-Нотч (Нью-Гэмпшир).
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Sputnik Молдова
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Даже на финальных метрах предвыборной гонки за пост президента США страсти не утихают. Каждый кандидат уверен в своей безоговорочной победе и поражения принимать не собирается.

В завершение кампании особое внимание оба кандидата решили уделить "колеблющимся штатам", таким как Пенсильвания, Огайо, Мичиган, Висконсин. 

Избиратель во время досрочного голосования на выборах президента США
© Sputnik / Yuki Iwamura
Один из двух: Америка выбирает между Байденом и Трампом

Ни один из претендентов на Белый дом не пользуется там таким доверием, которое могло бы гарантировать "нежное" голосование выборщиков.

Поэтому в ход была пущена тяжелая артиллерия: Джо Байден заручился поддержкой поп-звезд Леди Гаги и Джона Ледженда, и отправился в тур по "неопределившимся" штатам с агитацией.

Трапм в приглашенных звездах тут же увидел глубокий подтекст и связал эпизод ни с чем-нибудь, а с мировыми ценами на нефть.

"Только что узнал, что сонный Джо Байден выступает в Пенсильвании с Леди Гагой, полноправным членом движения Artists Against Fracking ("Артисты против фрекинга"). Это еще одно доказательство, что он бы запретил фрекинг (гидроразрыв горных пород в процессе добычи газа и нефти - ред.) и поднял до небес цены на энергоносители", – тут же написал Трамп в Twitter.

Дошло уже дошло до того, что руководство соцсети Twitter официально предостерегло кандидатов в президенты и их сторонников от заявлений о победе до официального объявления итогов выборов. Все подобные сообщения будут соцсетью маркироваться, а пользователям будет предложено перейти на сайт с официальной информацией.

Заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров.
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Сидоров: в США начался раскол на фоне президентских выборов

Предполагается, что предстоящие выборы могут стать рекордными по числу участвующих избирателей. Многие еще до 3 ноября воспользовались своим избирательным правом досрочно. Уже в понедельник количество проголосовавших заранее значительно превысило аналогичный показатель на выборах в 2016 году. 

Сегодня, как только были открыты избирательные, участки Байден тут же одержал первую победу в нынешней предвыборной гонке. Дело в том, что с 1960 года традиционно голосование на выборах начинается с поселка Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир. Поскольку в населенном пункте проживают всего двенадцать человек, волеизъявление начинается сразу после полуночи в холле местного отеля, сразу подводятся итоги, и их тут же оглашают в прямом эфире в Facebook. В этом году процедура длилась всего несколько минут, все участвовавшие – 5 избирателей – предпочли Байдена.

Тем временем голосование уже в полном разгаре и кто станет 46-м президентом Соединенных Штатов: действующий президент, лидер республиканцев Дональд Трамп или бывший вице-президент США, кандидат от демократов, Джозеф Байден, – покажут завтра из итоги.

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Демонстрация пустой урны для голосования на президентских выборах США в поселке Диксвилл-Нотч (Нью-Гэмпшир).
Фото – Первые голоса и последние встречи со сторонниками кандидатов в президенты США
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