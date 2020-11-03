Фото – Первые голоса и последние встречи со сторонниками кандидатов в президенты США

Даже на финальных метрах предвыборной гонки за пост президента США страсти не утихают. Каждый кандидат уверен в своей безоговорочной победе и поражения принимать не собирается.

В завершение кампании особое внимание оба кандидата решили уделить "колеблющимся штатам", таким как Пенсильвания, Огайо, Мичиган, Висконсин.

Ни один из претендентов на Белый дом не пользуется там таким доверием, которое могло бы гарантировать "нежное" голосование выборщиков.

Поэтому в ход была пущена тяжелая артиллерия: Джо Байден заручился поддержкой поп-звезд Леди Гаги и Джона Ледженда, и отправился в тур по "неопределившимся" штатам с агитацией.

Трапм в приглашенных звездах тут же увидел глубокий подтекст и связал эпизод ни с чем-нибудь, а с мировыми ценами на нефть.

"Только что узнал, что сонный Джо Байден выступает в Пенсильвании с Леди Гагой, полноправным членом движения Artists Against Fracking ("Артисты против фрекинга"). Это еще одно доказательство, что он бы запретил фрекинг (гидроразрыв горных пород в процессе добычи газа и нефти - ред.) и поднял до небес цены на энергоносители", – тут же написал Трамп в Twitter.

Дошло уже дошло до того, что руководство соцсети Twitter официально предостерегло кандидатов в президенты и их сторонников от заявлений о победе до официального объявления итогов выборов. Все подобные сообщения будут соцсетью маркироваться, а пользователям будет предложено перейти на сайт с официальной информацией.

Предполагается, что предстоящие выборы могут стать рекордными по числу участвующих избирателей. Многие еще до 3 ноября воспользовались своим избирательным правом досрочно. Уже в понедельник количество проголосовавших заранее значительно превысило аналогичный показатель на выборах в 2016 году.

Сегодня, как только были открыты избирательные, участки Байден тут же одержал первую победу в нынешней предвыборной гонке. Дело в том, что с 1960 года традиционно голосование на выборах начинается с поселка Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир. Поскольку в населенном пункте проживают всего двенадцать человек, волеизъявление начинается сразу после полуночи в холле местного отеля, сразу подводятся итоги, и их тут же оглашают в прямом эфире в Facebook. В этом году процедура длилась всего несколько минут, все участвовавшие – 5 избирателей – предпочли Байдена.

Тем временем голосование уже в полном разгаре и кто станет 46-м президентом Соединенных Штатов: действующий президент, лидер республиканцев Дональд Трамп или бывший вице-президент США, кандидат от демократов, Джозеф Байден, – покажут завтра из итоги.

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