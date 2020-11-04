Фото – Ситуация в США в день выборов

Атмосфера в целом была спокойной, однако многих не покидает чувство напряженности. Люди опасаются повторения летних протестов, но вместе с тем надеются на улучшение обстановки в стране.

Многие жители Нью-Йорка боятся беспорядков, которые могут вспыхнуть после голосования на выборах президента США. Некоторые даже признаются, что впервые сталкиваются с таким высоким уровнем напряженности в обществе.

Отдав голос за своего кандидата, многие избиратели собираются на площадях городов, ожидая оглашения итогов выборов. Но и здесь в основном обстановка спокойная, люди поют, танцуют, выкрикивают лозунги в поддержку своих кандидатов и против оппонентов.

Несмотря на пандемию коронавируса, многие предпочитают прийти лично на участок и проголосовать, чем отправлять свой голос по почте. Люди опасаются, что при "почтовом голосовании" их бюллетень затеряется или не будет вовремя доставлен.

3 ноября – единый день выборов в США. Это значит, что одновременно с президентскими проходят также и выборы в Сенат, а еще в этот же день американцы примут участие в более чем ста местных референдумах по всей стране.

Например, в Калифорнии на всенародное голосование вынесено аннулирование закона, отменяющего денежный залог за освобождение из предварительного заключения.

В Аризоне, Монтане, Нью-Джерси и Южной Дакоте, в бюллетени внесена полная легализация марихуаны, а в Миссисипи избиратели смогут проголосовать за использование марихуаны в медицинских целях.

Кстати, и агитация в день выборов в США не запрещается. Многие сторонники кандидатов выходят на улицы, выкрикивая лозунги за своих кандидатов. А это может привести и к столкновениям. Как, например, это произошло в ночь выборов в Сиэтле.

В результате стычек в городе полиция задержала восемь протестующих за препятствование дорожному движению, нападение на полицейских и неосторожную езду.

Да и сами претенденты на президентское кресло в это день не отдыхают. Джо Байден вместе с женой Джилл приехал в город Уилмингтон, штат Делавэр, где в июне этого года проходили массовые протесты движения Black lives matter.

Здесь кандидат в президенты провел ночной митинг, ожидая оглашения итогов подсчета голосов вместе со своими сторонниками.

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