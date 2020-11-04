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Фото – Ситуация в США в день выборов

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  • Вход в один из избирательных участков в Вашингтоне.
  • Один из избирательных участков в Лос-Анджелесе.
  • Люди собираются на Black lives matter Plaza в Вашингтоне в ожидании результатов выборов президента США.
  • Голосуй сердцем!. Избиратель во время голосования на выборах президента США на одном из избирательных участков в Вашингтоне.
  • Избирательница во время регистрации для голосования на выборах президента США на одном из избирательных участков в Нью-Йорке.
  • Джо Байден с супругой выступают в Уилмингтоне, штат Делавэр. Байден уже презжал сюда в июне, сразу после массовых протестов движения Black lives matter, прокатившихся по городу.
  • Сторонник Байдена с флагом в день выборов президента в штате Делавер, США
  • Дональд Трамп и Мелания Трамп в Белом доме в день выборов в США.
  • Сторонники президента США Дональда Трампа радуются победе своего кандидата в одном из штатов.
  • Сторонники Байдена с плакатами у Белого дома в Вашингтоне в день голосования на выборах президента США.
  • Сторонник Дональда Трампа общается с журналистами у Башни Трампа в Нью-Йорке в день голосования на выборах президента США.
  • Протесты в ночь выборов в Портленде, штат Орегон.
  • Акция протеста в ночь выборов в Сиэтле.
  • Сторонник Байдена с флагом в день выборов президента в штате Делавер, США
  • Закрыто. Все ушли голосовать. Один из магазинов в Сан-Франциско решил дать своим рабоникамвозможность прогосолвать на выборах президента.
© Sputnik / Yuki Iwamura
Вход в один из избирательных участков в Вашингтоне.
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Sputnik Молдова
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Атмосфера в целом была спокойной, однако многих не покидает чувство напряженности. Люди опасаются повторения летних протестов, но вместе с тем надеются на улучшение обстановки в стране.

Многие жители Нью-Йорка боятся беспорядков, которые могут вспыхнуть после голосования на выборах президента США. Некоторые даже признаются, что впервые сталкиваются с таким высоким уровнем напряженности в обществе.

Демонстрация пустой урны для голосования на президентских выборах США в поселке Диксвилл-Нотч (Нью-Гэмпшир).
© REUTERS / Ashley L. Conti
Фото – Первые голоса и последние встречи со сторонниками кандидатов в президенты США
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Отдав голос за своего кандидата, многие избиратели собираются на площадях городов, ожидая оглашения итогов выборов. Но и здесь в основном обстановка спокойная, люди поют, танцуют, выкрикивают лозунги в поддержку своих кандидатов и против оппонентов.

Несмотря на пандемию коронавируса, многие предпочитают прийти лично на участок и проголосовать, чем отправлять свой голос по почте. Люди опасаются, что при "почтовом голосовании" их бюллетень затеряется или не будет вовремя доставлен.

3 ноября – единый день выборов в США. Это значит, что одновременно с президентскими проходят также и выборы в Сенат, а еще в этот же день американцы примут участие в более чем ста местных референдумах по всей стране.

Например, в Калифорнии на всенародное голосование вынесено аннулирование закона, отменяющего денежный залог за освобождение из предварительного заключения.

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
© Video : РИА Новости
Трамп или Байден: претенденты на Овальный кабинет познаются в сравнении

В Аризоне, Монтане, Нью-Джерси и Южной Дакоте, в бюллетени внесена полная легализация марихуаны, а в Миссисипи избиратели смогут проголосовать за использование марихуаны в медицинских целях.

Кстати, и агитация в день выборов в США не запрещается. Многие сторонники кандидатов выходят на улицы, выкрикивая лозунги за своих кандидатов. А это может привести и к столкновениям. Как, например, это произошло в ночь выборов в Сиэтле.

В результате стычек в городе полиция задержала восемь протестующих за препятствование дорожному движению, нападение на полицейских и неосторожную езду.

Да и сами претенденты на президентское кресло в это день не отдыхают. Джо Байден вместе с женой Джилл приехал в город Уилмингтон, штат Делавэр, где в июне этого года проходили массовые протесты движения Black lives matter.

Здесь кандидат в президенты провел ночной митинг, ожидая оглашения итогов подсчета голосов вместе со своими сторонниками.

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Сторонник Байдена с флагом в день выборов президента в штате Делавер, США.
Фото – Ситуация в США в день выборов
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